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"Йдуть різними маршрутами": російські окупанти змінили район запуску ракет, — Повітряні сили

Анастасія Ковальова
Фото: t.me/Tsaplienko | Російські окупанти змінили район запуску ракет

За словами спікера командування Юрія Ігната, ЗС РФ стали все частіше обстрілювати припортові території Одеської області. При цьому загарбники використовують різні маршрути, щоб зменшити ймовірність успішної роботи ППО.

У ніч на 6 вересня російські окупанти здійснили черговий масований обстріл території України. При цьому вони змінили район запуску ракет. Якщо раніше це був Каспій, то зараз — на захід від Енгельса (місто в Саратовській області РФ). Звідти запускають ракети Х-101, Х-555, Х-55. Про це розповів представник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат під час телемарафону.

Згідно з його словами, ближче до ранку стратегічні бомбардувальники почали атакувати Україну. Більшість ракет було успішно перехоплено, в основному в центральній частині України. Також було перехоплено балістичну ракету. Представники українських збройних сил повідомили, що агресор використав одну з ракет системи "Іскандер".

"Цілком природна, якщо можна так висловитися, атака від окупантів. Це нічна атака: з вечора вилітають Shahed у переході на наступну добу. Мається на увазі, починаючи з 23:00. Вони йдуть різними маршрутами", — повідомив Гнат.

За інформацією, представленою спікером, російські збройні сили здійснюють атаки, переважно спрямовані на південні райони Одеської області. Унаслідок цієї активності постраждала припортова інфраструктура та інші цивільні об'єкти. Зокрема, вночі з території Російської Федерації в південному та південно-східному напрямках було запущено 25 безпілотних літальних апаратів, які прямують у бік Одеської області.

6 вересня ЗС РФ використовували дрони та крилаті ракети під час повітряної атаки в ніч із 5 на 6 вересня 2023 року. Спочатку хвиля дронів загрожувала Одеській області. Потім відбулися пуски з Ту-95МС.

Попередня атака відбулася в ніч на 3 вересня — також використовували дрони. ДСНС опублікувала фотографії з місця удару в Одеській області: видно пошкодження ємностей для зберігання сільськогосподарської продукції.