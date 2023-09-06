Удари "Стрижів": у РФ підтвердили пошкодження трьох Ту-22М3, полковника ЗСУ оголосили в розшук

Слідчий комітет РФ переконаний, що за атаками БПЛА на аеродроми стоїть командир 383-го окремого полку Сергій Бурденюк. Пропагандисти підтвердили успішність деяких операцій.

У Російській Федерації підтвердили, що Ту-141 "Стриж" у грудні минулого року пошкодив одразу три дальні ракетоносці Ту-22М3 і крилату ракету повітряного базування Х-32, що були розташовані на аеродромі "Дягілєво". Про це повідомляє Defense Express 6 вересня.

Річ у тім, що російські пропагандистські ЗМІ почали писати, що Слідчий комітет (СК) РФ нібито встановив особу організатора атак дронів на аеродроми. Вони звинуватили в цьому командира 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ЗСУ полковника Сергія Бурденюка. Його оголосили в міжнародний розшук.

У своїй заяві СК почали перераховувати епізоди, коли нібито Україна намагалася здійснити атаки, тим самим вони фактично визнають успішність операцій. Раніше в Міноборони РФ всіляко заперечували той факт, що літаки зазнали пошкоджень.

Наприклад, росіяни заявили, що 7 жовтня 2022 року український БПЛА UJ-22 Airborne, споряджений уламково-фугасною БЖД, зумів долетіти до аеродрому "Шайківка" і провів успішний підрив на висоті до 10 метрів від бомбардувальників. Сильних пошкоджень тоді вдалося уникнути.

Уже 5 грудня того ж року сталася атака на аеродром "Дягілєво", де використовувався вже радянський безпілотник Ту-141 "Стриж", який переробили на дрон-камікадзе.

"Російські силовики нарікають, що внаслідок цієї атаки було пошкоджено одразу три бомбардувальники Ту-22М3, одну ракету Х-32, дві будівлі інженерно-авіаційних служб ескадрилій і два автомобілі", — йдеться в повідомленні. Тоді троє людей загинуло, а ще 7 дістали поранення.

У РФ підтвердили пошкодження літаків після атак БПЛА Фото: Военное обозрение

Відповідно, російські пропагандисти прямо визнали успішність атак, у яких вони звинувачують Україну.

Нагадаємо, 4 вересня повідомлялося, що Україна атакувала російські аеродроми безпілотниками Ту-141 "Стриж". Цю інформацію підтвердили в ГУР МО і заявили, що БПЛА були начинені вибухівкою, що і призвело до серйозних пошкоджень російських літаків.