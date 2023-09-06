Baobab-K: Польща показала новітню систему дистанційного мінування

За 20 хвилин польська установка може створити майже двокілометрове мінне загородження завдяки одразу 6 пускових.

На міжнародній виставці озброєння MSPO Польща показала систему дистанційного мінування Baobab-K. Про це повідомляє Army Recognition.

Система розроблена спільно з Huta Stalowa Wola, Jelcz, Belma, WB Group, а також Військовим інститутом інженерних технологій. Машина має запропонувати низку варіантів створення загороджувальних мінних полів.

Перший прототип було створено ще у 2013 році, а версія Baobab-K вже у 2018 році. В основі машини лежить шасі вантажівки Jelcz P662D.43 з колісною схемою 8х8. Його також використовують для польських версій РСЗВ HIMARS та Chunmoo K239.

Baobab

Пускова складається з 6 установок розробки Belma. вони можуть вмішувати до 20 магазинів компанії WP Group. В кожному з них може бути до 5 протитанкових мін. Таким чином одна машина може встановити одразу 600 мін типу MN123.1 та MN123.2. Керування пусковими може відбуватись за допомогою станції, яку створив Військовий інститут. Також міни можна випускати в автоматичному режимі. Для цього бортовий компʼютер вирахує швидкість машини й сам наведе пускові.

Заявляється, що за 22 хвилини можна створити мінне поле довжиною до 1800 метрів. Але на відстані від 30 до 90 метрів від машини. Також після випуску всіх мін на перезаряджання потрібно близько 30 хвилин.

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29 серпня стало відомо, що Польща матиме рекордний оборонний бюджет у 2024 році — 113 млрд злотих або понад трильйон гривень.