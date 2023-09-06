Побут, робота, мова та ставлення місцевих: як живуть українські біженці в Євросоюзі (опитування)

Більшість українців змогли працевлаштуватися в Європі та покращити своє матеріальне становище. Повертатися в Україну не планують майже половина респондентів.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування серед українців, які після початку повномасштабної війни виїхали з України та зараз перебувають у країнах Євросоюзу. Опитували їх щодо 9 питань: добробуту, ставлення місцевих, знання мови, працевлаштування, допомоги тощо. Результати дослідження оприлюднив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

59% опитуваних мешкають у Європі близько року. Це ті, хто одними з перших виїхали за кордон на початку повномасштабного вторгнення. Найбільше таких серед українців, які виїхали зі сходу країни та Києва. Ще 8% перебувають у Європі близько пів року, 4% — кілька місяців.

Робота

49% опитаних українських біженців у Європі на цей час мають роботу. Серед тих, хто приїхав до вторгнення, таких 74%.

Найбільше працевлаштованих українців у Східній Європі (67%), найменше — у Західній Європі (35%). Найменше працевлаштованих українців, які приїхали з Півдня та Сходу країни, а також із Києва.

Більшість тих, хто знає мову країни, де мешкає, мають роботу.

Серед тих, хто працевлаштований, понад 80% мають роботу в країні перебування, 14% — в Україні або одразу в кількох країнах.

Добробут

У майже 40% опитаних українців покращилося матеріальне становище за останній рік, у чверті опитаних воно не змінилося, а в третини — погіршилося.

Опитування показало, що чим довше українці перебувають у Європі, тим більшим є покращення їхнього матеріального становища за останній рік.

Також покращення матеріального становища є в тих, хто працює в країні перебування. Не покращилося воно в тих, хто продовжує працювати в Україні.

Життя й побут

Державні онлайн-послуги в Україні оцінені значно краще (71%), ніж у Європі (16%). Так само в Україні значно виграють фінансові та банківські послуги (70% проти 14% в Європі).

Опитувані також значно краще оцінили медичні послуги в Україні, ніж у країнах Європи. Зокрема, як доступність медичних послуг (71% проти 21%), так і якість медичних послуг (60% проти 25%).

Якщо дошкільну та шкільну освіту опитані оцінили дещо краще в Україні (42%), ніж в Європі (35%), то вищу освіту — навпаки: дещо краще в Європі (43%), ніж в Україні (32%).

Абсолютна більшість опитаних українців погодилися, що громадський транспорт у Європі значно кращий (77%), ніж в Україні (14%).

Аналогічна думка і щодо європейських доріг, які вважають кращими там (85%), ніж в Україні (5%).

В Україні житло респонденти вважають доступнішим (57%), ніж в Європі (22%), бо його дешевше винаймати й тим більше купити.

Учасники дослідження визнали, що в Україні набагато краща індустрія краси (85%), ніж у Європі (5%).

В Україні кращі: кафе та ресторани (60% проти 16%), поштові сервіси та сервіси доставки (54% проти 25%). Онлайн-шопінг в Україні також вважається кращим (51%), ніж у Європі (22%), а от щодо торгівельних мереж і магазинів думки розділилися: 42% вважають їх кращими в Україні, 36% — у Європі.

Мобільність

27% опитаних українців часто подорожували в країні, де перебувають, 33% — рідко. У країнах Європи — 15% і 26% відповідно.

Україну відвідували 46% із тих, хто поїхав. Важливо, що серед тих, хто виїхав під час війни, 60% ні разу не приїжджали в Україну.

Ставлення місцевих

51% питаних говорять про позитивне ставлення, 38% про нейтральне. Із холодним зіштовхнулися лише 9%.

Ставлення українців до місцевих оцінюється ще краще: 61% ставляться тепло, 35% нейтрально та лише 3% холодно.

Знання мови

Лише 13% опитаних українців в Європі володіють мовою країни перебування на високому рівні.

20% — знають мову на середньому, який дозволяє підтримати бесіду або читати короткі тексти.

29% — мають базовий рівень, який дозволяє спілкуватися на побутовому рівні та передбачає знання простих фраз. Решта — початковий рівень або взагалі не володіють.

Найкращий рівень володіння мовою в українців, які перебувають у Південній і Східній Європі, найгірший — у Північній.

Майже 40% українців відвідують курси вивчення мови країни перебування, ще 20% планують це зробити.

Мовні курси частіше відвідують люди середнього та передпенсійного віку.

Корупція, бюрократія, податки

84% вважають, що в Україні рівень корупції вищий, ніж у Європі (3%).

Натомість рівень бюрократії вищий у Європі (50%), ніж в Україні (25%).

Рівень оподаткування в Європі вищий (59%), ніж в Україні (16%).

За рівнем економічної свободи Україна (25%) поступається Європі (52%), як і за рівнем доходів (3% проти 87%).

Гуманітарна допомога

72% опитаних українських біженців вважають, що їм надається достатньо допомоги. Зокрема, так вважають 84% опитаних українців, які перебувають у Західній і Північній Європі, 65% — в Східній і 47% — у Південній.

Очікування перемоги

32% вважають, що Україні для перемоги потрібно пів року-рік, 30% — більш ніж рік, 17% вірять, що для її досягнення потрібно кілька місяців або й менше.

Серед українців у Європі переважає думка, що для перемоги потрібно більш як рік (40%), 23% вважають, що на це потрібно пів року-рік, і лише 12% вірять у її досягнення у найближчій перспективі. 3% українців у Європі взагалі не вірять у перемогу України. В Україні таких 1%.

Повернення в Україну

49% українців, які переїхали після вторгнення, не хотіли б залишитися жити за кордоном.

Майже кожен п'ятий вагається, повертатися чи залишатися, решта думає над тим, щоб залишитися на постійне проживання за кордоном.

Нагадаємо, що українці не мають чіткої позиції щодо посилення мобілізації в Україні, але підтримують призов до ЗСУ депутатів і студентів, які здобувають другу або третю освіту. Проти скасування відстрочок виступили лише приблизно 7% опитаних.

Також опитування українців показало, що ті, хто залишився в Україні, більші оптимісти за біженців. Жінки — відчутно оптимістичніші за чоловіків. Люди літнього віку оптимістичніші за молодь.