"У нас є 45 днів": українські ТЕС готові до зими на 30%, — радниця міністра (відео)

За словами Олени Зеркаль, планові роботи продовжують проводитися, однак для проходження зимового періоду без відключень необхідно прискоритися. В іншому разі блекаут неминучий.

З кожним днем зима і холодна погода стають ближчими до українців, унаслідок чого РФ може повернутися до тактики обстрілів критичної інфраструктури, щоб залишити українців без електрики та опалення. Радниця міністра енергетики Олена Зеркаль під час ефіру Business Breakfast від Forbes 6 вересня розповіла, чи готова Україна до цього періоду.

За її словами, Україна станом на початок осені не готова повністю до проходження зими. Електромережі готові на 98%, атомні електростанції (АЕС) — на 70%, а ось теплові електростанції (ТЕС) лише на 30%.

Йдеться про планові ремонти.

Зараз Україна повинна прискорити відновлення об'єктів, щоб спробувати пройти зимовий період без відключень. В іншому разі деякий час знову доведеться посидіти без електрики.

"План відновлення генерації виконано на одну третину", — заявила Олена Зеркаль.

Наразі вдалося відремонтувати ті трансформатори, які були пошкоджені. Також привезли автотрансформатори з інших країн, однак будівництво споруд від атаки дронів ще не розпочалося.

"Агентство з відновлення бралися будувати великі саркофаги, проте там теж усе ще на початковому етапі... У нас є 45 днів. В уряду, у фахівців, у регулятора є всі можливості та інструменти всі ризики нівелювати, а зима покаже, хто і де "налажав", — підсумувала Олена Зеркаль.

Нагадаємо, 19 серпня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як Україна захищатиме енергоінфраструктуру. Він вважає, що ЗС РФ знову спробують атакувати енергетичний комплекс України цієї зими, але наша країна підготовлена до таких викликів.