Для військової логістики: Mercedes-Benz надала Україні понад 100 позашляховиків Zetros

Повідомляється, що за допомогою цих автомобілів українські військові зможуть розв'язувати оперативні можливості з постачання військ і оборони. Українські бійці вже пройшли курси навчання та стажування на нових автомобілях.

Компанія Mercedes-Benz Special надала Міністерству оборони України понад 100 вантажних автомобілів підвищеної прохідності Zetros. У комплект постачання входять кілька типів автомобілів для вирішення завдань військового забезпечення та логістики, повідомила 5 вересня пресслужба материнської компанії Daimler Truck.

За допомогою цих автомобілів Збройні сили України зможуть розширити свої оперативні можливості з постачання та оборони. Зокрема, компанія Mercedes-Benz Special Trucks надає Міністерству оборони України широкий спектр послуг, пов'язаних із цими автомобілями.

Також повідомляється, що ще до постачання Zetros водії пройшли курси навчання та стажування на нових автомобілях. Кошти на закупівлю було виділено в межах ініціативи уряду Німеччини з підтримки, яку спільно курують і реалізують Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони Німеччини.

Коротка характеристика вантажівок Zetros

Нові автомобілі для України переважно мають постійний повний привід і призначені для виконання різних транспортних завдань. Допустима повна маса автомобілів варіюється від 16,5 до 40 тонн.

Вантажівки підвищеної прохідності оснащуються рядним шестициліндровим дизельним двигуном OM 460 потужністю від 360 до 476 к.с., залежно від комплектації. Робочий об'єм 12,8 літра забезпечує максимальний крутильний момент до 2300 Нм.

Спеціалізований позашляховик Mercedes-Benz Zetros призначений для роботи у важких умовах — рух по м'якому ґрунту, лісових стежках і крутих рельєфах. Завдяки потужному двигуну, 16-ступінчастій коробці передач і двоступеневій роздавальній коробці Zetros дає змогу долати такі ділянки, які в іншому випадку потребували б об'їзду.

Нагадаємо, 17 серпня федеральний уряд Німеччини повідомив про новий пакет військової допомоги Україні. До додаткової поставки увійшли 155-мм боєприпаси, пускові установки ЗРК IRIS-T SLS, станцій наземного спостереження Ground Observer, тягачі та навантажувачі.