Німеччина передає Україні нову військову допомогу: що отримають ЗСУ

До нових поставок для захисників України увійдуть розвідувальні дрони, вантажівки та броньовані інженерні машини.

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Уряд Німеччини погодив передачу нової військової допомоги для підтримки України. Про це повідомили у пресслужбі Федерального уряду 6 квітня.

Погодження нових постачань відбулось ще минулого тижня, проте німці вирішили трохи збільшити розмір військової допомоги. Згідно з повідомленням уряду ФРН, Збройні сили України отримають таку військову техніку:

4 броньовані інженерні машини DACHS;

60 вантажівок Zetros;

42 мобільні системи підтримки антен;

32 розвідувальні безпілотники;

83520 снарядів калібру 40 мм.

"Німеччина підтримує Україну постачанням обладнання та озброєнь — із запасів бундесверу та шляхом постачань промисловості, що фінансуються із засобів допомоги на модернізацію федерального уряду", — йдеться у повідомленні.

Mercedes-Benz Zetros — що про них відомо

Вантажівка Mercedes-Benz Zetros Фото: Mercedes-Benz Zetros

Вантажівки Zetros – розробка німецькою автомобільною компанією Mercedes-Benz. Вантажівка призначена для використання в районах, де необхідна висока прохідність, маневровість та здатність до подолання дорожніх умов будь-якої складності. Він замінив попередній проєкт під назвою Mercedes-Benz S2000.

Нагадаємо, 28 березня у Міністерстві оборони Німеччини повідомили, що для ЗСУ передали 18 основних бойових танків Leopard 2, хоча планувалося відправити 14.

На день раніше, 27 березня, стало відомо, що Leopard 2 вже прибули до України. Повідомлялося також, що окрім 18 танків Німеччина передала ЗСУ 40 бронетранспортерів.