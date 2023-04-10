Німеччина передає Україні нову військову допомогу: що отримають ЗСУ
До нових поставок для захисників України увійдуть розвідувальні дрони, вантажівки та броньовані інженерні машини.
Уряд Німеччини погодив передачу нової військової допомоги для підтримки України. Про це повідомили у пресслужбі Федерального уряду 6 квітня.
Погодження нових постачань відбулось ще минулого тижня, проте німці вирішили трохи збільшити розмір військової допомоги. Згідно з повідомленням уряду ФРН, Збройні сили України отримають таку військову техніку:
- 4 броньовані інженерні машини DACHS;
- 60 вантажівок Zetros;
- 42 мобільні системи підтримки антен;
- 32 розвідувальні безпілотники;
- 83520 снарядів калібру 40 мм.
"Німеччина підтримує Україну постачанням обладнання та озброєнь — із запасів бундесверу та шляхом постачань промисловості, що фінансуються із засобів допомоги на модернізацію федерального уряду", — йдеться у повідомленні.
Mercedes-Benz Zetros — що про них відомо
Вантажівки Zetros – розробка німецькою автомобільною компанією Mercedes-Benz. Вантажівка призначена для використання в районах, де необхідна висока прохідність, маневровість та здатність до подолання дорожніх умов будь-якої складності. Він замінив попередній проєкт під назвою Mercedes-Benz S2000.
Нагадаємо, 28 березня у Міністерстві оборони Німеччини повідомили, що для ЗСУ передали 18 основних бойових танків Leopard 2, хоча планувалося відправити 14.
На день раніше, 27 березня, стало відомо, що Leopard 2 вже прибули до України. Повідомлялося також, що окрім 18 танків Німеччина передала ЗСУ 40 бронетранспортерів.