Германия передает Украине новую военную помощь: что получат ВСУ

В новые поставки для защитников Украины войдут разведывательные дроны, грузовики и бронированные инженерные машины.

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Правительство Германии согласовало передачу новой военной помощи для поддержки Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального правительства 6 апреля.

Согласование новых поставок прошло еще на прошлой неделе, однако немцы решили немного увеличить размер военной помощи. Согласно сообщению правительства ФРГ, Вооруженные силы Украины получат следующую военную технику:

4 бронированных инженерных машины DACHS;

60 грузовиков Zetros;

42 мобильные системы поддержки антенн;

32 разведывательных беспилотника;

83 520 снарядов калибра 40 мм.

"Германия поддерживает Украину поставками оборудования и вооружений — из запасов бундесвера и за счет поставок промышленности, финансируемых из средств помощи на модернизацию федерального правительства", — говорится в сообщении.

Mercedes-Benz Zetros — что о них известно

Грузровик Mercedes-Benz Zetros Фото: Mercedes-Benz

Грузовики Zetros — разработка немецкой автомобильной компанией Mercedes-Benz. Грузовик предназначен для использования в районах, где необходима высокая проходимость, маневренность и способность к преодолению дорожных условий любой сложности. Он заменил предыдущий проект под названием Mercedes-Benz S2000.

Напомним, 28 марта в Министерстве обороны Германии сообщили, что для ВСУ передали 18 основных боевых танков Leopard 2, хотя планировалось отправить 14.

Днем ранее, 27 марта, стало известно, что Leopard 2 уже прибыли в Украину. Сообщалось также, что кроме 18 танков Германия передала ВСУ 40 бронетранспортеров.