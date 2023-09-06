"Щит від крилатих ракет": США модернізують власну протиповітряну оборону

Російські та китайські ракети за останні 20 років суттєво еволюціонували, тому США розглядає варіант навіть повернути стаціонарне ППО та обʼєктах критичної інфраструктури.

Повітряні сили США розпочали вивчення варіантів, як краще захистити країну від все більш досконалих китайських та російських крилатих ракет. Серед варіантів розглядають базування ЗРК біля критичних обʼєктів. Про це повідомляє The War Zone.

Один з варіантів захисту — повернути пускові ЗРК до обʼєктів критичної інфраструктури в масштабах холодної війни. Окрім цього обговорюється енергетична зброя підкріплена технологіями штучного інтелекту та машинного навчання.

"Аналіз альтернатив розпочинається всерйоз і [буде] створювати деякі програмні та інвестиційні аналізи, які потім приведуть до бюджетів протягом наступних кількох років", — заявив один з високопосадовців з Міноборони США.

Очолює проєкт заступниця міністра оборони Кетлін Хікс, яка доручила Повітряним силам оцінити партію початкових інвестицій, які можуть бути в межах 5-річного плану витрат. Далі військові мають скласти ще один план на наступні 5 років. Очікується, що аналіз рекомендуватиме обʼєднання всіх систем, що вже є та можливостей.

Несекретна карта, що показує вузли протиповітряної оборони в Сполучених Штатах, включаючи зелені кола, що позначають бази, де розміщені винищувачі ВПС, які виконують завдання з оборони країни Фото: US DoD

За останні 20 років у США зростає занепокоєння через ракетні загрози з боку РФ та Китаю. Ракети стають технологічно досконалішими. Тому Пентагону доручив Повітряним силам покращити захист країни від крилатих ракет. Військові відмовились коментувати, чи розширять проєкт на дрони, бо війна в Україні показує, як масово їх застосовують сторони конфлікту.

Зараз Штати постійно розташовують тільки ЗРК NASAMS та Avenger в районі округу Колумбія. Також по всій державі є додаткові підрозділи, які можна розгорнути, але їхня кількість обмежена. Окрім цього Корпус морської піхоти в процесі придбання iron Dome та комплексу Enduring Shield.

Нагадаємо, 6 вересня США пригрозили КНДР через постачання зброї РФ. Це може погано позначитись на Пхеньяні.

5 вересня ЗМІ заявили, що США постачатимуть Україні боєприпаси зі збідненим ураном.