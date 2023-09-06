Скасування відстрочки для студентів: юрист відповів на популярні запитання українців (відео)

Чоловіків, які здобувають другу вищу освіту після 30 років, можуть лишити права на відстрочку від мобілізації. Юрист Олександр Жовтан розповів, кому саме в такому разі загрожуватиме призов.

У парламенті зареєстрували законопроєкт, який позбавляє права на відстрочку від призову військовозобов’язаних, що здобувають другу вищу освіту після 30 років. Що саме зміниться, якщо його ухвалять, пояснив у соцмережах адвокат та засновник АО "Респонд" Олександр Жовтан.

"У разі прийняття законопроєкту відстрочку від мобілізації скасують для студентів, які вступають в понад 30 років, а також для студентів, які здобувають освіту нижчу або на такому ж рівні, як і раніше вже здобута", — зазначив він.

Юрист навів послідовність освіти, закріплену законом, за її рівнями:

початковий;

перший (бакалаврський);

другий (магістерський);

третій (освітньо-науковий або освітньо-творчий).

"Якщо дотримуватись саме такого порядку, то відстрочка не зникає", — підкреслив Жовтан.

Він завірив, що аспіранти не втратять своє право на відстрочку від військової служби.

"Відповідно до того ж закону України про освіту, аспірантський рівень є третім рівнем вищої освіти. А отже відстрочка зберігається", — пояснив адвокат.

З його слів, право на відстрочку після 30 років українські студенти також матимуть, але за однієї умови.

"Лише у разі, якщо ви вступили до закладу освіти до 30 років. Якщо вступили після 30 або у 30 років, то відстрочки у вас уже не буде", — сказав Жовтан.

Юрист наголосив, що нині ці зміни ще не діють, адже йдеться про законопроєкт. Навіть в разі, якщо він буде ухвалений, до того часу документ може зазнати значних змін.

"Наразі це лише законопроєкт. Відповідно, від моменту подання його до Верховної Ради й аж до моменту підпису президентом України він може зазнати радикальних змін", — зазначив Жовтан.

Нагадаємо, 3 вересня представник президента в парламенті Федір Веніславський заявив, що у ВР зареєстрували законопроєкт, покликаний перекрити схему ухилення від мобілізації. Пропонується позбавити відстрочки від призову студентів, які здобувають другу вищу освіту після 30 років.

5 вересня законопроєкт прокоментував міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. Він заявив, що навчання не має перетворюватись на "лазівку" для ухилянтів.