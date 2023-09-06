"Операція в Криму триває": у ГУР розповіли про втрати РФ після висадки на півострові

За словами представника розвідки Андрія Юсова, зараз він не може ділитися всіма подробицями дій українських військових на півострові, проте боротьба з окупантами не зупиняється.

Українська спецоперація на території тимчасово окупованого Кримського півострова триває і бійці готові виконувати всі поставлені завдання до повного звільнення. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрій Юсов в інтерв'ю "Укрінформ" 6 вересня.

За його словами, активні дії відбуваються постійно, проте наразі розкривати всі секрети та подробиці в публічному доступі недоречно.

"На даний час цей комплекс заходів триває. Деталі ми розкривати не будемо, але всі поставлені цілі (під час висадки українського десанту на мисі Тарханкут у Криму 24 серпня — ред.) були досягнуті. Є знищений особовий склад і військові засоби противника. Під час цієї операції знищили чотири ворожі катери", — заявив Андрій Юсов.

Окремо представник розвідки зазначив, що вдалося ліквідувати кілька десятків російських окупантів, а от українські захисники з ефективної спецоперації повернулися живими, без втрат.

Такі висадки на окупованій території мотивують громадян України, а от росіян навпаки — лякають.

Зайшла розмова і про перехоплення телефонного дзвінка російського військового командиру. Той стверджував, що 25 серпня поруч із населеним пунктом Новоозерне в Криму знову висадився український десант, однак у ГУР залишили це без коментарів.

"Якщо ворогу всюди бачиться український десант, це дуже добре. Ми будемо продовжувати в тому ж дусі. Операція в Криму триває", — підсумував Андрій Юсов.

Нагадаємо, 6 вересня повідомлялося, що росіяни на Кримському мосту встановили новий проліт замість пошкодженого. За інформацією журналістів, проліт було пошкоджено внаслідок атаки надводних дронів у ніч на 17 липня. Раніше росіяни розміщували біля мосту баржі, які, на думку Кремля, мають запобігти новим спецопераціям України.