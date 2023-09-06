"Потрібно ще почекати": у ГУР не можуть підтвердити загибель Євгена Пригожина, — Юсов

За словами представника ГУР Андрія Юсова, у ГУР згодні лише з тим, що в авіакатастрофі 23 серпня загинули один із керівників "вагнерівців" Дмитро Уткін, а також інші пасажири літака.

У ГУР Міноборони України поки не можуть на 100% підтвердити загибель глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це повідомив представник відомства Андрій Юсов в інтерв'ю"Укрінформу".

За його словами, у ГУР згодні з тим, що в авіакатастрофі 23 серпня загинули один із керівників "вагнерівців" Дмитро Уткін, а також інші пасажири літака.

"Що стосується Пригожина, скажімо так, поки що не всі питання закриті. Що стосується організаторів, давайте подумаємо, кому це ще може бути вигідно? Я думаю, що тут, у принципі, все досить очевидно", — сказав Юсов, відповідаючи на запитання журналіста щодо цієї теми.

Він зазначив, що для стовідсоткового підтвердження смерті Пригожина "потрібно ще деякий час почекати". Оперувати потрібно лише перевіреними фактами.

Нагадаємо, 23 серпня в Бологівському районі Тверської області РФ впав літак Embraer Legacy 600, що належав Євгену Пригожину. За даними Grey Zone, його збила російська ППО. Усі 10 осіб, які перебували на борту, загинули.

Також зазначимо, що у Зеленського відреагували на загибель Пригожина. На думку радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, демонстративне усунення засновника ПВК "Вагнер" свідчить про те, що його заколот занадто сильно налякав главу Кремля Володимира Путіна.

Уже 24 серпня в Росії офіційно визнали смерть Євгена Пригожина. Більшість пасажирів літака, що впав, були в базі проєкту "Миротворець". Вони були найманцями ПВК "Вагнер", а також пов'язані з фірмами Євген Пригожина.