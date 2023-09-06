Нічна атака на Одеську область: прикордонники знищили чотири безпілотники Shahed (фото, відео)

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок ворожої атаки дронами загинув співробітник агропідприємства. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури.

Під час нічної атаки армії Російської Федерації на Одеську область прикордонники знищили чотири ворожі дрони-камікадзе "Шахед", повідомила 6 вересня пресслужба Державної прикордонної служби України.

За інформаціє ДПСУ, БпЛА були спрямовані на цивільну інфраструктуру Подунав’я.

"Цікаво, що на корпусах БПЛА замість застережного російського напису "не браться" залишилося символічне "не братья" — і ніколи ними не були", — зазначили прикордонники.

Що відомо про ворожу атаку на Одеську область

Перші повідомлення про пуски "Шахедів" з'явились у мережі близько 22:00. У моніторингових каналах стверджували, що росіяни запустили дрони-камікадзе з Приморсько-Ахтарська на Азовському узбережжі та з полігону Чауда в Криму. Напрямок руху — на Одеську область.

За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, протягом майже трьох годин армія РФ атакувала Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками.

"На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні", — повідомив Кіпер.

Також у кількох населених пунктах Одеської області зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Нагадаємо, 6 вересня ЗС РФ атакували Україну ракетами та Shahed, вибухи прогриміли в Києві та Одесі. У Одеській області внаслідок удару дрона-камікадзе загинула людина. Крім того, виникла пожежа та є руйнування на низці об'єктів: пошкоджено сільськогосподарські та припортові споруди.

Крім того, попередня атака відбулась в ніч на 3 вересня — також використали дрони. ДСНС опублікували світлини з місця удару на Одещині: видно пошкодження ємностей для зберігання сільськогосподарської продукції.