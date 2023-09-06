"Поранено з 10 працівників ФСБ": бійці РДК провели успішний бій на кордоні з Росією (відео)

Бійці РДК провели рейд біля одного з сіл на кордоні РФ з Україною. Щонайменше 1 співробітник ФСБ загинув.

Бійці "Руського добровольчого корпусу" поновили рейди на українсько-російському кордоні. Під час останнього вони мали бій зі співробітниками ФСБ Росії. Про це повідомили в телеграм-каналі РДК.

"Представники РДК спільно з суміжними підрозділами провели черговий успішний вогневий рейд у прикордонній смузі. Щонайменше один співробітник ФСБ загинув, близько 10 поранено", — йдеться у повідомленні.

Бійці "Руського добровольчого корпусу" виклали відео свого рейду. Він відбувався біля невказаного населеного пункту в Росії.

Російські добровольці вели бій з використанням гранатометів і стрілецької зброї. Після бою вони відійшли на територію України.

Нагадаємо, що у "Руському добровольчому корпусі" розповіли про результати рейду в Брянську область Російської Федерації 22 серпня. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про "відбиття" спроби прориву кордону, проте пізніше виявилося, що рейд РДК був успішним.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 27 серпня співробітники СБУ спільно з бійцями "Руського добровольчого корпусу" провели операцію на аеродромі в російському місті Курськ. Атаку було здійснено атаку з використанням безпілотних літальних апаратів на військовий аеродром.