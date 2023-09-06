Відремонтувати за 60 хвилин: Китай відточує навички зі швидкого ремонту аеродромів

Військові відремонтували зльотно-посадкову смугу під час навчань за трохи більше, ніж годину. Повністю бетон схопився через ще 2. Якщо будуть боєзіткнення, то аеродроми можуть стати цілями для бомбардувань.

В умовах, якщо між США та Китаєм розпочнеться військовий конфлікт, треба мати потужне ППО та мережу аеродромів для підтримування операцій. Національно-визвольна армія Китаю відпрацьовує швидкий ремонт аеродромів. Про це повідомляє Defense One.

Сполучені Штати широко висвітлюють проблеми та загрози, які є в Тихоокеанському регіоні. Китай цього має не робить, але аналітики BluePath Labs встановили, що НВАК інвестує значні кошти в можливість відновлення роботи аеродромів після удару.

У виданні пишуть, що як правило ремонт злітно-посадкової смуги (ЗПС) починається із знешкодження боєприпасів або нерозірваних бомб. Бо у випадку ще однієї атаки такі снаряди можуть спрацювати й завдати більшої шкоди. В розчищенні ЗПС особливу роль відіграє інженерно-технічна служба. Під час одних з останніх навчань у НВАК заявили, що вони змогли знайти та знешкодити боєприпаси за 23 хвилини.

Наступним етапом йде заповнення кратерів бетоном, які залишились після ударів. Зазвичай цим займається компанія, що обслуговує аеродроми, які потім наносять розмітку на уражену ділянку. Китай має швидковисихаючий бетон, який під час навчань показав висихання за 25 хвилин та 3 секунди.

"Розрізання злітно-посадкової смуги було завершено за 10 хвилин, пневматичне буріння зайняло 30 хвилин, змішування бетону було завершено за 8 хвилин, заповнення було завершено за 2 хвилини, і поверхня була готова за 1 хвилину, через 25 хвилин ремонтний матеріал спочатку схопився, а ще через 2 години бетон остаточно повністю затвердів для використання на аеродромі", — заявив один з учасників навчань.

Зазначається. що військові ремонтували пробоїни розміром 2,5 фута або 70 см. Також Китай робить ставку не тільки на швидкий ремонт, а й на створення тимчасових баз, потужних Військово-повітряних сил, а також на експедиційних кораблях.

Нагадаємо, 1 вересня у Китаї заявили про лідерство над Японією та США у створенні рейкотрона.

29 серпня НВАК протестували оновлені винищувачі J-11B. Їх оснастили новими ракетами та потужнішим радаром.