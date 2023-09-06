Порівняння зі Сталінградом і Курськом: Путін майже визнав, що веде війну в Україні, — ISW

За словами американських аналітиків, кремлівський керівник проводить прямі паралелі між битвами в Україні та відомими битвами Другої світової.

Президент РФ Володимир Путін близький до визнання того, що Росія веде війну. Починаючи з 24 лютого 2022 року Кремль використовував стосовно повномасштабного вторгнення в Україну евфемізм "спеціальною військовою операцією". Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" (ISW) у зведенні від 5 вересня.

Однак за спостереженнями аналітиків, у своєму недавньому виступі президент РФ ближче, ніж будь-який інший російський чиновник, підійшов до того, щоб назвати те, що відбувається в Україні, війною.

Посилання Путіна російській аудиторії полягало у тому, що так звана "операція" зводиться до військових зусиль, зазначили в американському аналітичному центрі.

Він порівняв бої в Україні з радянськими битвами часів Другої світової, зокрема під Сталінградом і Курськом.

Він також провів паралелі між повоєнними програмами, такими як допомога ветеранам після падіння нацистської Німеччини і планами РФ після уявної перемоги в Україні.

"Ці прямі паралелі між "спеціальною військовою операцією" і Другою світовою війною, імовірно, найближчі до визнання Путіним або будь-яким іншим російським чиновником того, що в Україні триває справжня війна", — зазначили в ISW.

Нагадаємо, що в РФ продовжують рекрутувати добровольців на тлі чуток, що тривають про загальну мобілізацію у РФ, також повідомили аналітики ISW.

Також зазначалося, що українські захисники закріплюються в районі Роботиного і Вербового: аналітики ISW підтвердили успіхи України.