Суровікіну знайшли "непогану" посаду "по СНД" — росЗМІ

Російські ЗМІ повідомляють, що влада вже вирішила долю зниклого на деякий час з поля зору генерала Сергія Суровікіна.

У середу, 6 вересня, із сайту Міноборони Росії зникла сторінка з біографією опального генерала Сергія Суровікіна, про що повідомила у своєму телеграм-каналі колишня радниця голови Держдуми В'ячеслава Володіна Анастасія Кашеварова. Член комітету Держдуми з оборони Віктор Заварзін заявив, що Суровікіну знайшли "непогану" посаду "по СНД".

Про це він розповів російському виданню "Подъем".

"Він воював добре, ну пройшла ситуація. Я знаю те, що і ви, що знайшли йому іншу посаду, поміняли, виконує команди головкому його начальник штабу, у нього інша посада, вона непогана, по СНД або як вона там правильно називається. Але давайте почекаємо, побачимо, це не головне. Людина на війні була, зараз відпочиває, напевно, у відпустці ще якийсь час буде. Поживемо — побачимо. Нічого страшного там не відбувається", — сказав Заварзін.

Опала Суровікіна

Нагадаємо, що Сергій Суровікін обіймав посаду головнокомандувача Повітряно-космічними силами РФ. У жовтні 2022 року його відправили командувати "спецоперацією" в Україні. Але вже в січні 2023 року Суровікіна змістили з посади командувача і призначили заступником нового головнокомандувача.

Після заколоту, організованого засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, у РФ почалися чистки серед вищих військових чиновників, підозрюваних у причетності до бунту. Імовірно, серед затриманих був і генерал Суровікін.

Через кілька днів після смерті Пригожина, Суровікін з'явився в Москві. Інформацію про його звільнення підтвердили у ЗМІ.

Офіційні представники російської влади досі не коментують інформацію про арешт генерала, його звільнення та подальшу долю.