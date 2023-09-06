Три європейські країни хочуть сформувати проект із закупівлі боєприпасів для України, — ЗМІ

За даними журналістів, Німеччина готова укласти рамкові угоди з партнерами, такими як Нідерланди й Данія. Раніше про це говорив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Три європейські країни, зокрема Німеччина, Нідерланди та Данія, обговорюють проєкт із закупівлі боєприпасів для України на тлі того, що країни ЄС намагаються поповнити власні запаси через військову допомогу Києву. Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела.

"Німеччина готова укласти рамкові угоди [на закупівлю боєприпасів] з нашими партнерами, як пообіцяв міністр оборони Борис Пісторіус раніше цього року", — повідомили джерела журналістів.

Однак про тип боєприпасів і обсяги не повідомляють.

Нагадаємо, що в Кремлі намагаються продемонструвати здатність вести війну роками. У ГУР назвали переваги та проблеми противника.

Також повідомлялося, що Путін порівняв битви в Україні з відомими битвами часів Другої світової, такими як Сталінград і Курськ, і побічно визнав, що веде війну в Україні.

Своєю чергою, представники НАТО висловилися щодо постачання літаків F-16 в Україну. За словами генерала Фредеріка Гетінка, який керує тиловим забезпеченням бельгійських збройних сил, у фюзеляжах бельгійських винищувачів можуть бути тріщини.