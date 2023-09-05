Виробництво відновлено: Україна отримала першу партію німецьких боєприпасів для Gepard

Для України виготовляють як звичайні 35-мм боєприпаси, так і програмовані з дистанційним підривачем. В Міноборони кажуть, що й надалі допомагатимуть посилювати українське ППО.

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Німеччина передала десятки одиниць ЗСУ Gepard для української армії. Тепер Rheinmetall налагодив виробництво боєприпасів для зенітних самохідних установок. Про це повідомляє пресслужба виробника.

Відновлення виробничої лінії для виробництва боєприпасів завершено в "амбітні терміни". Україна вже отримала "пʼятизначну кількість" снарядів для Gepard. Міністр оборони Борис Пісторіус каже, що війна в Україні показала наскільки важливим має бути виробництво боєприпасів та протиповітряна оборона. Саме на цьому уряд зараз і зосереджений.

"Я радий, що ми так швидко і без бюрократичних перешкод запустили виробництво", — заявив Пісторіус.

Також він додав, що Берлін і надалі допомагатиме Києву у своїх сильних сторонах: артилерія, боєприпаси й ППО. Вперше про наміри відновити виробництво 35-мм боєприпасів для Gepard було заявлено у лютому 2023 році під час засіданні "Рамштайн".

35-мм боєприпаси для Gepard Фото: Rheinmetall

Rheinmetall AG отримав контракт на виробництво 300 тисяч боєприпасів на суму 168 млн євро. Наразі в українській армії є 46 установок Gepard й ще 6 мають скоро надійти на озброєння. Зазначається, що для відновлення виробництва треба було перезапустити виробничі потужності, а також знайти спосіб переробки старих боєприпасів.

До кінця року німецька компанія планує виготовити 40 тисяч боєприпасів. Україні постачатимуть як звичайні боєприпаси так і програмовані з дистанційним підривником HEI-T.

Нагадаємо, 22 липня ЗМІ писали, що Україна скоро отримає нові зенітні снаряди калібру 35-мм.

19 серпня в Rheinmetall заявляли, що до кінця літа запрацює підприємство для ремонту західних танків в Україні.