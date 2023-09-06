Данія оголосила новий пакет військової допомоги для України (відео)

Це вже 12-й оборонний пакет допомоги від Данії. Поки не повідомляли, що до нього увійде, проте відомо, що Україна зможе отримати його вже цього місяця.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила про новий пакет військової допомоги. Про це повідомив голова держави в Facebook.

"Візит Прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен важливий для України. Ми цінуємо його", — сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що між Україною та Данією відбулися змістовні та максимально конкретні переговори в ході яких Метте Фредеріксен оголосила про новий 12-й оборонний пакет цього місяця.

Крім цього, Зеленський та Фредеріксен говорили про ситуацію на полі бою, розмінування, відбудову України, безпеку Чорноморського регіону та українських портів.

"Кожен спільний крок України та Данії робить сильнішими наші народи й нашу здатність захищати життя людей. Дякую за всі прояви нашої співпраці і вам, Метте Фредеріксен особисто, і всій Данії. За те, що ви разом із нами, допомагаєте Україні захищати життя та людяність", — додав президент України.

Наголосимо, що поки невідомо, що увійде до нового пакету військової допомоги.

Нагадаємо, у середу 6 вересня до Києва приїхав Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Це вже третій його візит від початку повномасштабного вторгнення.

6 вересня ЗМІ повідомляли, що Німеччина, Нідерланди та Данія можуть сформувати проєкт із закупівлі боєприпасів для України.

20 серпня стало відомо, що Данія безоплатно передасть Україні літаки-винищувачі F16. Країна планує передати Україні перші шість літаків під Новий рік, ще вісім — упродовж 2024 року, а протягом 2025 року — ще п'ять. Крім цього, Данія розпочала навчання восьми українських пілотів на винищувачах на данській авіабазі у Скрідструпі.

Тоді міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16 тільки на своїй території.

2 травня стало відомо про передачі Данією Україні військової допомоги на 1,7 млрд данських крон або понад 250 млн доларів. У пакет допомоги увійшли машини для розмінування, боєприпаси, польові мости та кошти на протиповітряну оборону.