Корупціонери прирівнюються до терористів, з ними переговорів не буде, — Умеров

За словами Умерова, військові витрати збільшуються з кожним днем. Так, Україні потрібно понад три три трильйони гривень щороку. З них 1,6 трильйона для сектору безпеки та оборони.

Новий міністр оборони України Рустем Умеров заявив про свою нульову толерантність до корупції. За його словами, корупціонерів треба прирівняти до терористів, з якими не ведуть перемовин, оскільки кожна вкрадена копійка — це життя і здоров'я військовослужбовців. Про це він заявив під час своєї промови перед Верховною Радою 6 вересня.

Умеров заявив, що військові витрати збільшуються з кожним днем. Тому необхідна потужна стратегія, яка допоможе Україні перемогти. Так, країні потрібно понад три три трильйони гривень щороку. З них 1,6 трильйона для сектору безпеки та оборони

"Оборонні витрати збільшилися більш ніж у шість разів порівняно з 2021 роком, а на ЗСУ майже в 10 разів. Оборонний бюджет становить третину ВВП — гігантська для будь-якої економіки світу цифра", — заявив Умеров.

За словами нового міністра оборони, до кінця року Україні знадобиться додаткових 250 млрд грн на грошове забезпечення, але витрати продовжують зростати.

Головним пріоритетом, за словами Умерова, головним пріоритетом є життя і гідність українських військових. Фокус має бути зроблений на нарощування можливостей і стратегічне планування потреб заздалегідь.

"Усе, що може вироблятися в Україні — має вироблятися в Україні", — сказав він.

Крім того, Умеров вважає, що необхідно впровадити Базову загальновійськову підготовку громадян ще до моменту мобілізації. Для цього треба розгорнути центри рекрутингу. Також армії необхідна цифровізація.

"Уся інформація про воїна має бути в діджиталі: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і госпіталів, електронний журнал, звіт для військових", — зазначив Умеров.

За його словами, в Україні має бути створено ефективну систему юстиції в армії, до якої увійдуть військова поліція, військова прокуратура та військові суди.

"Нуль толерантності та терпимості до корупції. Кожна вкрадена гривня коштує життя і безпеки наших воїнів. У моїй філософії корупціонери прирівнюються до терористів. А з терористами жодних переговорів не ведуть", — сказав Умеров.

За його словами, Агентства із закупівель мають працювати за стандартами НАТО. План — створити реєстр закупівель, який буде відкрито наступного дня після закінчення воєнного стану. Буде створено окреме Агентство із закупівель їжі, зброї та одягу. Його діяльність буде прозорою.

"Це питання честі", — сказав Умеров.

Також повідомлялося, що політичні експерти відзначають відмінну репутацію Умерова в Україні та серед західних партнерів. Зараз у сфері його впливу переговори з Туреччиною і Саудівською Аравією щодо звільнення українських військовополонених.