Грибник із Брянської області знайшов БПЛА, що впав, і збирався розпиляти, — росЗМІ

За даними журналістів, випадок стався днями під час походу до лісу, де і було виявлено безпілотник, що впав.

Пенсіонер із Брянської області знайшов на вулиці дрон із вибухівкою, що впав, і забрав його додому, де збирався розпиляти на всілякі садові аксесуари. Про це повідомляє Mash.

Зазначається, що випадок стався днями. Чоловік пішов до лісу по гриби, де виявив безпілотник, що впав, і приніс його додому.

Однак перелякані дружина та донька викликали поліцію, пристрій довелося віддати російським саперам, які підірвали його в полі.

Нагадаємо, що польський дрон HAASTA може збивати іранські Shahed кулеметом. Безпілотний пристрій розвиває швидкість до 270 км/год і може перебувати в польоті до 10 годин. У нових модифікаціях пристрій може стати ще потужнішим — з вибухівкою вагою 20 кг.

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Своєю чергою, розробники з Черкас збирають наддешеві ударні БПЛА для української армії. Деякі з розробок уже застосовуються проти окупаційних військ і техніки. Представник місцевого інституту Іван Подоляна пояснив, що перший запит на виготовлення згаданої системи надійшов у січні 2023 року.