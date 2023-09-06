"Не відмовиться від цієї практики": ГУР попередило про можливі обстріли РФ восени

Минулого опалювального сезону ворог завдавав масованих ракетних ударів, наразі ж тактика змінилася. У росіян вичерпується ракетний запас та обмежені можливості виробництва озброєння.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов заявив, що під час опалювального сезону зберігатиметься загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це він повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".

"Загроза ракетних ударів, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури, зберігається. Зрозуміло, що держава-терорист не відмовиться від цієї практики", — сказав Андрій Юсов.

Він зазначив, що під час обстрілів Російська Федерація щоразу використовує різні сценарії. Минулого року ЗС РФ завдавали масованих ракетних ударів. Зі слів Юсова, від початку повномасштабного вторгнення пік одноразового випуску ракет по Україні досяг 120 одиниць. Наразі ж ворог не користується цією тактикою через використання РФ ракетного запасу та обмежені можливості виробництва.

Крім цього, Юсов розповів, що Росія продовжує виробляти близько десяти ракет типу "Калібр" на місяць, та трохи менше "Іскандерів". Проте цього недостатньо, аби закрити потреби російського ВПК, покрити витрати та відновити запаси, наявні до 24 лютого.

Нововироблені ракети та дрони повністю використовуються ворогом під час обстрілів України.

"Але це переважно не російські дрони, якщо ми говоримо про Shahed. Це все крупновузлова збірка іранських ударних дронів із певними елементами, матеріалами, виробленими безпосередньо на території РФ", — пояснив він.

Також у РФ спостерігаються проблеми з сучасною оптикою, електронікою, чіпами і схемами. Ворог продовжує шукати снаряди для ракетних систем залпового вогню, артилерії, що свідчить про кризу потужностей ВПК РФ.

"Російській ВПК зараз зорієнтований на розконсервацію і за можливості — модернізацію або відновлення старої радянської техніки. Можливості щодо глибокої модернізації виробництва нових озброєнь суттєво зменшилися через запровадження санкцій", — додав Андрій Юсов.

Нагадаємо, 4 вересня директор ДТЕК Дніпровські електромережі Андрій Терещук розповів, що взимку в області можливі відключення світла по 4-8 годин на день. З його слів, інфраструктура в області є частково пошкодженою, а об'ємів електроенергії не вистачить на проходження опалювального сезону.

13 серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ворог може продовжувати атакувати енергетичну систему України під час опалювального сезону. Тому важливо сформувати багаторівневий захист для енергетичних об’єктів.