"Будемо працювати": Кулеба назвав найперспективніший шлях вивезення зерна з України (відео)

За словами глави МЗС, позиції США та України щодо транспортування українського зерна збігаються.

Україна і США вважають дунайський коридор найперспективнішим з точки зору експорту українських зернових культур. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з державним секретарем США Ентоні Блінкеном 6 вересня.

Як зазначив глава української дипломатії, погляди Вашингтона і Києва щодо транспортування зерна з України збігаються.

"Я вже згадував зерновий експорт. Тут наші позиції абсолютно збігаються. Ми вважаємо, що найперспективнішим є дунайський коридор. Будемо працювати над його розвитком", — сказав міністр.

Зі свого боку держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що РФ "зробила їжу зброєю", заявивши про вихід із "зернової угоди"

"Путін бомбардує українські порти та робить усе, щоб зростала ціна на харчові продукти", — констатував американський чиновник.

Ентоні Блінкен також вказав на те, що Росія отримує великі доходи від продажу власного зерна і збільшення ціни на нього.

Брифінг Дмитра Кулеби та Ентоні Блінкена

Нагадаємо, 25 серпня керівник Управління координації санкцій Державного департаменту США Джеймс О'Браєн заявив, що Вашингтон бачить "життєздатні" маршрути для транспортування зерна з території України.

Раніше, 22 серпня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що експорт зерна з України може здійснюватися через порти на Дунаї, а також хорватські порти в Адріатичному морі.