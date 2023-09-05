"Зернова угода" в обмін на пом'якшення санкцій: Кулеба відреагував на пропозицію Ердогана (відео)

За словами глави МЗС України, Київ не повинен піддаватися на шантаж Москви. Міністр зазначив, що Росія сама створює проблеми, а потім запрошує всіх їх вирішувати.

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Україна стоятиме на своїх принципових позиціях у питаннях, пов'язаних із відновленням "зернової угоди". Про це сказав міністр закордонних справ Російської Федерації Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону 4 вересня.

Глава зовнішньополітичного відомства відреагував на спроби президента Туреччини Реджепа Ердогана переконати президента РФ Володимира Путіна відновити "зернову угоду" в обмін на приєднання Россільгоспбанку до системи SWIFT і пом'якшення санкцій щодо російських добрив.

За словами Дмитра Кулеби, напередодні переговорів між турецьким і російським лідерами у Києва були "плідні контакти" з Анкарою. Міністр підкреслив, що українська сторона чітко донесла свою позицію.

"Наша позиція справедлива. Ми не повинні далі бути заручниками російського шантажу, коли Росія створює проблеми, а потім запрошує всіх їх вирішувати", — сказав Дмитро Кулеба.

Глава МЗС України заявив, що у відомстві вивчать результати переговорів Ердогана з Путіним, однак рішення щодо "зернової угоди" ухвалюватимуть, виходячи з принципових позицій Києва. Зокрема, йдеться про збереження санкційного тиску на РФ.

"Утім, зазначу, що жодних санкцій проти сільськогосподарської продукції Росії насправді немає і це спекуляція Росії", — додав міністр.

Дмитро Кулеба про переговори Ердогана і Путіна

Нагадаємо, турецький президент Реджеп Ердоган під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним 4 вересня заявив, що Анкара готова стати посередником у проведенні переговорів між Україною і Росією.

Ще ми повідомляли, що за даними ЗМІ від 18 серпня, Росія, Туреччина і Катар працюють над новою угодою про експорт зерна, яка могла б стати альтернативою "Чорноморській зерновій ініціативі".

Ми також писали про те, блокуючи експорт українського зерна і паралельно руйнуючи морську інфраструктуру, що Росія за підсумками серпня 2023 року відвантажила на експорт 7,7 мільйона тонн своєї пшениці. Цей обсяг є рекордним за останні сім років.