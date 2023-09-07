Недалеко від аеропорту: у РФ заявили про нову атаку БПЛА на Москву (фото, відео)

Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що дрон був знищений, а руйнувань немає. При цьому в соцмережах заявили про вибиті вікна, пошкоджені автомобілі та пожежу.

У четвер, 7 вересня, Московську область Російської Федерації атакував безпілотний літальний апарат. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у Telegram.

За словами чиновника, дрон, який рухався в бік Москви, був знищений протиповітряною обороною в Раменському міському окрузі. Він також заявив, що руйнувань і постраждалих на місці падіння уламків немає.

Тим часом Telegram-канал "Осторожно, Москва" повідомив, що на вулиці Десантній у Раменському у квартирах багатоповерхового будинку вибуховою хвилею було вибито вікна.

"Спочатку був сильний вибух, посипалося скло. У сусідів вище, вікна разом із рамами почали вилітати, посипалася штукатурка", — розповіли очевидці.

Мешканці Десантної вулиці розповіли, що по їхньому подвір'ю розкидані уламки безпілотника. За їхніми словами, постраждали припарковані у дворах автомобілі. Крім того, на місці падіння одного уламка спалахнула невелика пожежа.

За даними видання, правоохоронці оточили вулицю і веліли присутнім на місці падіння уламків людям розійтися.

Telegram-канал Mash повідомив, що БПЛА було збито неподалік від міжнародного аеропорту Жуковський. Автори каналу також підтвердили, що рух Десантною вулицею в Раменському перекрито, а співробітники Росгвардії через гучномовець просять людей розійтися по домівках.

Нагадаємо, 7 вересня вибухи також пролунали в Ростові-на-Дону, біля штабу Південного військового округу. Губернатор повідомив, що ППО збила 2 дрони, один із яких упав у центрі міста і спровокував пожежу.

Раніше, 6 вересня, у російському оборонному відомстві відзвітували про нібито знищення безпілотників у Брянській і Бєлгородській областях. В обох атаках російське міністерство звинуватило Україну.