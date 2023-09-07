Три атаки за ранок: дрони вдарили по Брянській області, прогриміли вибухи (фото, відео)

Міністерство оборони РФ відзвітувало про знищення двох українських безпілотників, а місцева влада стверджує, що Брянська область зазнала щонайменше трьох атак. Унаслідок падіння уламків пошкоджено залізничний вокзал і приватні автомобілі.

7 вересня в Росії знову повідомили про кілька атак безпілотників на Брянську область. Окупанти заявили, що всі БПЛА нібито були збиті. Про це стало відомо з Telegram-каналу Міноборони РФ.

У російському оборонному відомстві заявили про дві атаки. При цьому одна з них сталася о 6:30, а друга — о 7:00 за московським часом.

"7 вересня близько 7.00 мск припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться в повідомленні.

За інформацією губернатора Брянської області Олександра Богомаза, усі три дрони було збито.

Пости Олександра Богомаза

За даними російських джерел, унаслідок падіння уламків одного з них пошкоджено скління будівлі залізничного вокзалу Брянськ I, привокзальну площу і кілька автомобілів. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 4 вересня губернатор Брянської області Російської Федерації Олександр Богомаз заявив, що Збройні сили України нібито атакували безпілотниками Клинцовську теплову електростанцію.

А в ніч на 6 вересня, територія Російської Федерації зазнала атаки безпілотних літальних апаратів. Приблизно приблизно о 23:30 над територією Брянської області було знищено ще один БПЛА. В обох атаках російське міністерство звинуватило Україну.

Ми також повідомляли, що 5 вересня Москва зазнала атаки дронів. За даними Міноборони РФ, у Московській, Тверській і Калузькій областях було збито дрони, які рухалися в напрямку російської столиці.