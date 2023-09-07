Мобілізація в Україні: чи можуть представники ТЦК зайти до квартири, щоб вручити повістку

Працівники військкоматів мають право увійти до помешкання, просто попередивши про свої плани. Водночас громадяни можуть вимагати від представників ТЦК надати офіційні документи, які підтверджують статус та повноваження для вручення повістки.

В Україні триває мобілізації до лав ЗСУ внаслідок вторгнення Росії. Для того, щоб залучити військовозобов'язаних чоловіків до лав ЗСУ, їм вручають повістки. Чоловіки мають право відмовитись від повістки, але при цьому мають бути готові відповісти перед законом за свій вчинок. Про те, чи дозволено військкомам діяти на приватній території, наприклад заходити до квартир, ідеться у матеріалі "РБК-Україна".

Адвокатка Катерина Аніщенко детально пояснила деталі вручення повістки на приватній території, при цьому наголосила, що це — законно. З її слів, українське законодавство дозволяє представникам ТЦК діяти на подвір'ї та у квартирі: "Представники військового комісаріату та поліції мають на це законне право".

При цьому наголосила, що представники влади повинні дотримуватись права та свобод громадянина. Найперше, вони повинні представитись та показати документи. Документи не аби які, а лише ті, які підтверджують їхній офіційний статус та повноваження на вручення повістки. Після цього мають попросити дозволу зайти на приватну територію або попередити, що збираються це зробити.

Аніщенко визнає, що громадяни можуть не погодитись впустити працівників ТЦК і можуть навіть обуритись. Також можуть відмовитись ставити підписи щодо отримання повістки. Тому важливо пам'ятати про свої права згідно з законом і обов'язково вимагати офіційні документи.

Що ж до відмови підтверджувати отримання повістки підписом, то це зовсім не означає, що її не вручили і людина не має ніяких зобов'язань. "Офіційні документи, такі як повістки, мають юридичну силу, і відмова від їх підпису не звільняє вас від можливих наслідків, — наголосила Аніщенко

Мобілізація в Україні: деталі

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський продовжив воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада 2023 року. При цьому військове командування пояснило, що продовжуються мобілізаційні заходи до лав ЗСУ — набирають людей різних військових спеціальностей, які боронитиму державу від навали ЗС РФ.

Працівники ТК та СП запрошують громадян для оновлення даних для військового обліку та проходження комісії. Також вони уточнили, які саме категорії чоловіків хотіли б побачити.

Нагадуємо, правоохоронці взялись наводити лад в структурах ТЦК та у військо-лікарських комісіях. Наприклад, викрили групу зловмисників, які діяли на Волині та в Чернівецькій та Дніпропетровській областях. Стало відомо, що бажаючі ухилитись від призову платили від 9000 грн до 1500 дол., щоб отримати фальшиві довідки. Крім того, на Житомирщині за аналогічні послуги вимагали від 2500 до 5000 дол. Сплативши ці кошти, громадяни отримували можливість знятись з обліку військкомату та виїхати за кордон. При цьому українська влада запевнила, що відшукає та покарає подібних втікачів.