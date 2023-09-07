З тортом та вибухом: Буданов опублікував загадкове привітання до Дня воєнної розвідки (відео)

Очільник ГУР МОУ задув свічки на святковому торті та запропонував українцям загадати бажання.

7 вересня — День воєнної розвідки в Україні. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов опублікував загадкове привітання щодо свого професійного свята.

Відео розпочинається з того, що керівник ГУР сидить за столом, і до нього підсувають торт. Буданов задуває свічки, водночас глядач чує звук вибуху. Розвідник з ледь помітною усмішкою дивиться у кадр, поки грає святкова мелодія. Наприкінці з’являється титр з закликом до українців.

"З Днем воєнної розвідки! Загадуй бажання", — йдеться в ньому.

Варто зазначити, що текст публікації був змінений. Як передавав Фокус, Буданов писав, що після повномасштабного вторгнення РФ за діяльністю ГУР спостерігає увесь світ. Також він подякував підлеглим за професіоналізм, стійкість, мужність і жертовність.

"Успішні виконання бойових завдань у тилу ворога, проведення спеціальних операцій, звільнення заручників і полонених зробили неоціненним внесок розвідників у боротьбу за суверенітет, територіальну цілісність держави та свободу мільйонів українців", — заявив керівник.

Генерал-майор згадав і про полеглих побратимів, пообіцявши, що вони "назавжди залишаться в наших серцях". Він пообіцяв помсту РФ за горе, завдане Україні — вбитих та покалічених громадян, зруйновані міста та села, окуповані землі.

"Хай буде світло! Знищимо пітьму", — додав Буданов.

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також публікував відеопривітання. Захисники звернулись до маленьких українців до 1 вересня, щоб привітати їх з початком навчального року та змотивувати старанно отримувати знання.

24 серпня українців вітав міністр оборони США Ллойд Остін. У День Незалежності України посадовець підтвердив підтримку Вашингтона в "її боротьбі за безпеку і свободу".