"Чули в усіх районах": у Маріуполі прогриміли вибухи та стались пожежі (фото)

У Маріуполі та районі навколо міста ранок розпочався з вибухів. Місцеві поскаржились на те, що в них затрусились двері, а російські окупанти підняли свою авіацію.

7 вересня у тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли вибухи, які було чутно в усіх районах міста. Про це повідомили у місцевому телеграм-каналі.

"Приблизно о 8:48-8:50 було гучно у Маріуполі. Знову чули у всіх районах", — написали автори контенту.

Вони прикріпили скриншоти обговорення маріупольцями вибухів у чаті. Один з користувачів повідомив, що у нього "двері затрусились". Інший зазначив, що було "схоже на ППО".

Два "дуже гучні" вибухи підтвердив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Також, з його слів, пролунав вибух у селищі Мангуш Маріупольського району.

"Доброго ранку", — написав Андрющенко.

Пізніше радник додав, що в Маріуполі та районі зафіксували пожежі. Зокрема, загоряння сталися за ТРЦ ПортCity та поблизу бетонного мінізаводу.

"Окупанти повідомляють про "роботу авіації", однак це вже настільки типова брехня, що самі собі не вірять. Після вибухів підняли авіацію з Приморсько-Ахтарська та Ростовського напряму в бік Запоріжжя. Подробиці встановлюємо", — зазначив Андрющенко.

Публікації Петра Андрющенка від 7 вересня Фото: Скриншот

Нагадаємо, Маріупольська міська рада ділилась подробицями "виборів", організованих російськими окупантами. Місцевих змушують "голосувати" на зупинках громадського транспорту та капотах машин. Для цього загарбники вигадали "пересувні дільниці".

6 вересня радник мера міста Петро Андрющенко розповів, що щодня у маріупольських катівнях зникають десятки українців. З його слів, росіяни просто забирають людей та ведуть невідомо куди.