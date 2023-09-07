Чи зможуть РФ прорватись: WP про наступ окупантів під Купʼянськом

Російські війська намагаються наступати на Купʼянському напрямку, щоб взяти реванш й знов захопити місто. Але аналітики сумніваються, чи зможуть вони це зробити.

Поки українська армія веде наступальну кампанію на півдні України, російські війська почали наступ під Купʼянськом. Ціль окупантів — спробувати захопити місто. Про це повідомляє Washington Post.

За словами командира одного з підрозділів із позивним "Леший" каже, що російські війська продовжують шукати слабкі місця в обороні. По ворогу відпрацьовують із закритих позицій з танків. Зараз незрозуміло, чи Росія справді намагається просунутись, чи лише відвертає українські резерви.

Офіційні особи кажуть, що Москва намагається закріпити позиції в районі Купʼянська, невеликого міста, яке має залізницю та важливі дорожні розвʼязки. Місто знаходилось під російською окупацією близько 6 місяців. Попри всі спроби наступати, окупанти досягли скромних успіхів.

Аналітики сумніваються, чи це розумно. Захопити Купʼянську було б важко, бо воно розсічене навпіл річкою Оскіл. Перешкода може стати катастрофою для росіян, якщо вони будуть загнані в глухий кут і їм доведеться відступити. Заступниця міністра Ганна Маляр каже, ЗС РФ не відмовляється від мети наступати на Купʼянсько-Лиманському напрямку й перегруповують війська до ведення боїв.

Як би там не було, наступ окупантів наблизив їх до стволів 3-ї танкової бригади. Робота йде стабільно й "Леший" каже, що вони змогли нещодавно знищити російський РЕБ.

Нагадаємо, 6 вересня генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ЗС РФ готуються взяти реванш на Купʼянському напрямку.

3 вересня у пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш каже, що окупанти хочуть пробити коридор на Купʼянському напрямку.