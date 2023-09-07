Елітні британські війська отримають нові гвинтівки KS-1: бути непомітними та смертоносними

У Військово-морських силах переозброюють свої передові частини, щоб вони мали перевагу над потенційним ворогом. Окрім гвинтівок вони отримують шоломи, пристрої нічного бачення та інших.

Елітні війська Королівської морської піхоти отримали на озброєння нові гвинтівки Knight's Stoner 1, які отримають головні ударні групи. Про це повідомляє пресслужба ВМС Великої Британії.

В британській армії гвинтівки будуть мати позначення L403A1. Це одна зі складових нових доповнень до озброєння командосів британської армії. Усього придбано понад 1000 гвинтівок у американського виробника Knight's Armament Company. Вони мають вдосконалені оптичні та тепловізійні приціли й глушники, щоб елітних бійців було складніше виявити й зробити грізнішими.

Фото: Royal Navy

Зазначається, що загони командос регулярно розгортається по всьому світу: від Арктики, пустелі до джунглів. Вони проводять складні операції: вилучення наркотиків, боротьба з піратством та тероризмом. Тому елітні підрозділи морпіхів мають мати першокласне спорядження, щоб мати перевагу над ворогом.

Окрім гвинтівок військові отримають нові пристрої нічного бачення Fused, системи тактичного звʼязку, шоломи Gentex, звʼязок, а також техніку. У пресслужбі додають, що Королівський крок робить лише початкові інвестиції для елітних бойових сил дуже високої готовності. У 2024 році очікується більш довгострокова компанія.

Командоси виконують завдання навіть в Арктиці Фото: Royal Navy

Нагадаємо, 11 серпня у Британії заявили про навчання 900 українських морпіхів, щоб розбудувати Україні власні морські сили.

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