"Втратимо і Білорусь": польський генерал закликав Захід забезпечити програш РФ

За словами Раймунда Анджейчака, це не локальний конфлікт, а велика війна, яка має глобальне значення. За перебігом протистояння уважно стежить Китай, що не грає на руку ЄС і НАТО.

Країни Заходу зобов'язані робити зараз більше речей, щоб не дати російським окупантам дорогоцінного часу на підготовку. Таку думку озвучив начальник Генштабу Збройних сил Польщі генерал Раймунд Анджейчак в інтерв'ю "Укрінформ" 7 вересня.

За його словами, результат цієї війни має бути один — перемога України і тотальний програш Російської Федерації. Іншого варіанту не потрібно навіть розглядати потенційно.

"По-моєму, ЄС, країни НАТО, вся західна цивілізація може і повинна зробити більше для України, щоб не дати росіянам часу. Це війна на зіткнення, взаємне знищення. Це війна за ресурси, росіяни мають інші стандарти щодо втрат, щодо резервістів, щодо чергових танків з 60-х років минулого століття, які вони направляють на фронт. Вони корумпують цілий світ, щоб отримувати технології, яких їм не вистачає. Це непорівнянно з тим, що робимо ми", — заявив польський генерал.

Окремо Раймунд Анджейчак нагадав світові, що Україна не має можливості вести тривалу війну, адже країні в один момент може забракнути людей для ведення війни, а потім ще й для її відновлення.

У Польщі це чудово розуміють. Країна свого часу прийняла мільйони українців, які втратили домівку або покидали її під обстріли. Тепер мають створюватися умови для того, щоб вони могли повернутися додому, а без перемоги України це неможливо.

До речі, за словами генерала, за іншого сценарію можна втратити і Білорусь.

"Якщо ми втрачаємо Україну і Білорусь, то втрачаємо довіру до себе як до Північноатлантичного альянсу і західної цивілізації. А на все це дивиться Китай. Тому це — глобальна справа. Війна в Україні не локальний конфлікт, а надважлива війна, яка має глобальне значення", — підсумував Раймунд Анджейчак.

Нагадаємо, 3 вересня глава ГУР МО Кирило Буданов пояснив, чому Китай боїться програшу РФ, але підтримує Україну. За його словами, ідеальним закінченням російсько-української війни для Пекіна був би непомітний програш Москви і при цьому збереження Києвом свого суверенітету.