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Воєнний фокус Російсько-українська війна Ситуація в Херсоні та області

РФ може створити ще одну окупаційну армію на півдні України, — британська розвідка (фото)

ЗС РФ, військові РФ, російська армія
Фото: РИА Новости | У РФ можуть створити нове військове формування

Аналітики зазначають, що Кремль розширює свої військові структури з огляду на реалії воєнного часу. Через створення нової армії ЗС РФ можуть здійснити передислокацію повітряно-десантних військ із Херсонської області на Запоріжжя.

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У Росії можуть створити нове військове формування — 18-ту загальновійськову армію. Про це йшлося у звіті Міністерства оборони Великої Британії, опублікованого 21 серпня.

"Росія розширює свої військові структури з огляду на реалії воєнного часу. Дуже вірогідним є одне нове формування — 18-та загальновійськова армія", — ішлося в повідомленні.

Зазначили, що нове військове формування може бути об'єднанням і посиленням для інших підрозділів РФ, які нині перебувають у Херсонській області, включно з 22-м армійським корпусом, основним армійським гарнізоном у тимчасово окупованому Криму.

Зокрема, у розвідці вважають, що 18-та загальновійськова армія здебільшого складатиметься з мобілізованого персоналу. Вона зосереджуватиметься на оборонних операціях безпеки на півдні України.

"Росія, імовірно, прагне звільнити досвідченіші підрозділи для боротьби на ключових напрямках", — припустили в Міноборони Британії.

Додають, що через створення нового формування може відбутися передислокація повітряно-десантних сил із Херсона на Оріхівський напрямок (Запоріжжя), де тривали запеклі бої.

Британська розвідка, звіт, Міноборони Британії Fullscreen

Нагадаємо, 21 серпня аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що через удари по тилу РФ у російських військових погіршується моральний дух. Атаки по РФ можуть призвести до паніки та зниження боєздатності серед ЗС РФ на фронті.

21 серпня стало відомо, що ЗСУ продовжують наступ у районі Роботиного Запорізької області, проте замінування території уповільнює контратакувальні дії українських бійців. Зокрема, у районі Бахмута не припиняються запеклі бої, військові РФ застосовують комбіноване мінування.