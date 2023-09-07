Вертольоти Ка-52 мають блок наведення перешкод на українські РЛС: які можливі контрзаходи

Для виявлення українських РЛС у блоках застосовуються сучасні методи електронного сканування. Після виявлення сигналу система генерує вибірковий сигнал перешкоди, перевантажуючи приймач радара високоінтенсивним сигналом.

Російські ударні вертолітні групи з Ка-52 і Мі-35 у безпосередній близькості від лінії фронту використовують нові методи боротьби з українськими радарами наведення. Вони оснащені блоками наведення, спрямованими на РЛС, що становить загрозу для українських систем протиповітряної оборони. Про те, які методи радіоелектронної боротьби застосовують російські ВПС проти українських об'єктів, і що можуть протиставити ЗСУ йдеться в аналітичному звіті британського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI), опублікованому 4 вересня.

У доповіді детально розкриваються методи радіоелектронної боротьби, що застосовуються російськими ВПС проти українських РЛС. Повідомляється, що українські військові відзначають взаємозв'язок між усуненням GPS-перешкод у російських формуваннях і подальшими авіаційними ударами, що свідчить про необхідність ретельної навігації для синхронізації цих операцій. Автори доповіді підкреслили, що це дуже актуально, оскільки обидві армії використовують схожі платформи.

Річ у тім, що росіяни змушені застосовувати ударні вертольоти в безпосередній близькості до лінії фронту. Це є безумовною проблемою для їхньої авіації, оскільки чим ближче до лінії бойового зіткнення їх застосовують, тим ближче розташовані склади з боєприпасами та пунктами дозаправлення. А це означає, що ці об'єкти можуть бути в зоні досяжності української артилерії.

Як працюють блоки перешкод на вертольотах

Російські блоки здатні випромінювати перешкоди в певних напрямках, що дає змогу вибірково впливати на українські радари, зводячи до мінімуму ризик створення перешкод для дружніх систем.

Для виявлення РЛС противника в блоках застосовуються сучасні методи електронного сканування. Після виявлення сигналу система генерування перешкод швидко аналізує його частоту, модуляцію та інші характеристики, щоб згенерувати перешкоди.

Головний принцип системи — перевантажити приймач радара високоінтенсивним сигналом, позбавивши його можливості точно виявляти та супроводжувати цілі.

Крім того, ці блоки здатні випромінювати хибні радіолокаційні сигнали, щоб заплутати алгоритми стеження українських радарів.

"Імітуючи присутність кількох цілей або генеруючи фантомне відлуння, вони можуть створювати хаотичну радіолокаційну обстановку, ускладнюючи супротивникові точне виявлення й ураження реальних цілей", — ідеться в публікації.

Можливості модернізації

Російські радіолокаційні станції наведення, які використовуються на вертольотах Ка-52 і Мі-35, вирізняються високою адаптивністю і можливістю модернізації, зазначають експерти. Вони можуть містити вдосконалені алгоритми обробки сигналів і методи перебудови частоти для протидії радіолокаційним технологіям противника, що розвиваються.

Таким чином зберігаючи адаптивність і здатність до модернізації за допомогою нового програмного забезпечення модулі можуть зберігати свою ефективність навіть проти складних радіолокаційних систем.

Які можливі контрзаходи

У RUSI зазначили, що попри те, що українські збройні сили мають у своєму розпорядженні геолокаційні дані про точки дозаправлення російських вертольотів та їхнє озброєння, українська сторона зазнає труднощів.

Зокрема дається взнаки нестача тактичних засобів ППО в арсеналі Сил оборони, яка посилюється ще тим, що російські вертольоти виконують бойові завдання на малих висотах і перебувають у повітрі короткий проміжок часу.

"У сукупності це створює серйозну проблему для протидії агресивному авіаційному нападу росіян", — зазначають аналітики.

Нагадаємо, 17 серпня глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що українські захисники за одну добу знищили одразу два російські вертольоти Ка-52. За його словами, ці машини не могли б літати без компонентів, які постачає Захід.