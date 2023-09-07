"Вразливе місце": Росія ніяк не може захиститися від морських дронів вночі, — експерт

Росіяни, щоб уникнути атаки дронів, намагалися змінювати контури своїх бойових кораблів Чорноморського флоту, спотворюючи їх, але це не дуже допомогло, говорить Коваленко.

Українські морські надводні дрони стали серйозною загрозою для Росії, оскільки окупанти не мають від них ефективних засобів протидії. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, росіяни спробували захиститися баржами після того, як побачили презентацію підводного дрона "Марічка".

"Вирішили створити якийсь бар’єр при виході з Чорного моря в Азовське море. А як можна такий бар’єр створювати, якщо цей маршрут має підтримуватися постійно навіть в інтересах країни-окупанта Росії. І є відповідні проходи. Баржами все закрити неможливо", — каже Коваленко.

Коваленко зазначив, що в морських надводних дронах є технологія, коли він заходить уже на ціль, то штучний інтелект віддає управління людині-оператору. Вона може вже обрати певний корабель за розмірами або його конфігурацією. Експерт зауважив, що росіяни намагалися змінювати контури своїх бойових кораблів Чорноморського флоту, спотворюючи їх, але це не працює так, як би вони хотіли.

"Річ в тому, що вночі за відповідного освітлення, хай як би ти не був перефарбований, все одно твої контури залишаються незмінними. І це, в принципі, є їхнім таким вразливим місцем, що і дає змогу підвищити ефективність використання надводних дронів саме в нічний час доби. Ми бачимо, що ударні вертольоти не завжди встигають вилітати на перехоплення таких безекіпажних катерів, надводних дронів", — пояснив він.

Нагадаємо, що СБУ опублікувала кадри з надводного дрона, який атакував Кримський міст. Для атаки використовували надводний безпілотник Sea Baby (Морський малюк) із 850 кілограмами вибухівки.

Раніше повідомлялося, що СБУ застосувала експериментальний морський дрон для атаки на Кримський міст. Україна використовувала дрон під назвою "Морське немовля". Він розроблявся багато місяців.