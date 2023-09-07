"Знову і знову перевершують очікування": Брюссель не повинен вчити ЗСУ воювати, — генсек НАТО (відео)

Єнс Столтенберг заявив, що більшість західних аналітиків говорили про те, що ЗС РФ зможуть захопити Київ протягом кількох днів або тижнів. Однак українці весь час перевершують очікування Заходу.

Російська армія була другою у світі за силою і потужністю, а стала другою в Україні. Європейським чиновникам не варто критикувати контрнаступ ЗСУ за "повільність". Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 7 вересня, виступаючи перед Європарламентом.

За його словами, більшість західних аналітиків говорили про те, що ЗС РФ зможуть захопити Київ протягом кількох днів або тижнів. Однак Сили оборони змогли витіснити окупантів із півночі, а потім провести контрнаступ у Харківській області та деокупувати Херсон. Тепер ті ж самі експерти розчаровані контрнаступом ЗСУ, скаржаться, що він просувається надто повільно.

"Реальність така, що українці знову і знову перевершують очікування", — заявив Столтенберг.

За словами генсека НАТО, західні чиновники можуть давати поради українським військовим і політикам, проте всі найскладніші рішення мають ухвалювати командири Сил оборони України, а також солдати на місцях.

"Ви не можете сидіти тут, у Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО або штаб-квартирі ЄС, і розповідати їм, як потрібно воювати", — наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, що Повітряні сили показали роботу установки Gepard на Одещині. Українські військові відкрили вогонь і знищили російський дрон за кілька секунд за допомогою німецької самохідної установки Gepard.