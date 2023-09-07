Російська агресія в Чорному морі: Болгарія посилить берегову охорону ракетами

Болгарія посилює оборону "щоб ніхто не смів наближатися" до їхнього чорноморського узбережжя.

Прем'єр-міністр Ніколай Денков заявив, що Болгарія повинна розвивати свої Військово-морські сили, щоб забезпечити їхню максимальну боєздатність для захисту країни. Про це повідомляє Novinite.com.

Приводом для заяви стала напружена ситуація в Чорному морі, що склалася внаслідок вторгнення Росії в Україну.

"Наразі ми не бачимо прямої загрози болгарським портам, але на силу відповідають силою. Саме тому ми почали закуповувати ракети для берегової охорони, щоб ніхто не посмів наблизитися до наших чорноморських міст", — сказав Денков.

Імперські амбіції Росії

Прем'єр-міністр Денков вважає, що національний інтерес Болгарії полягає в тому, щоб відсунути якомога далі від своїх кордонів лінію фронту та Росію, як агресора. Саме тому Болгарія прийняла рішення підтримувати Україну в цьому конфлікті.

"Російські політики неодноразово говорили, що слідом за Україною на черзі прибалтійські республіки і Молдова. Настав час болгарським громадянам відкрити очі на те, що є агресор, який хоче повернути собі імперський вплив", — додав Денков.

Відмова від співпраці з РФ

Прем'єр-міністр уточнив, що в нинішніх умовах не може бути й мови про співпрацю Болгарії з Росією за будь-якими енергетичними проєктами, і насамперед щодо будівництва АЕС "Белене".

Денков додав, що він не виключає продажу обладнання з недобудованої АЕС Україні, яка проявляє інтерес до такої угоди.

Раніше стало відомо, що Болгарія може передати ЗСУ радянську бронетехніку.

Також ми писали, що Болгарія кинула Україні рятувальний круг, ставши одним із найбільших постачальників зброї в умовах конфлікту з Росією.