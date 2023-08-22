ЗСУ можуть отримати від Болгарії 100 одиниць броньованої радянської техніки: що відомо

Передача бронетехніки можлива лише після ратифікування відповідної угоди парламентом Болгарії.

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У понеділок 21 серпня президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим. Про це повідомив президент у своєму Telegram.

"Продуктивні переговори з Ніколаєм Денковим відбулися вчора в межах саміту Україна – Балкани", — сказав Володимир Зеленський.

Зеленський висловив вдячність Болгарії та оборонну та політичну підтримку Україні. Також обговорили питання подальшої співпраці, чорноморську безпеку, захист альтернативних "зернових коридорів". Крім цього, президент анонсував продовження переговорів з балканськими колегами 22 серпня.

Також 21 серпня міністр оборони Олексій Резніков провів спільний брифінг з міністром оборони Болгарії Тодором Тагаревим, під час якого стало відомо, що Болгарія може поставити Україні близько 100 одиниць броньованої техніки радянських зразків наприкінці вересня.

Тагарєв зазначив, що процес передання техніки уповільнюється через те, що перебуває на складах Міністерства внутрішніх справ Болгарії. Тоді як МВС Болгарії та Міноборони України потрібно підписати контракт, а потім угоду повинні ратифікувати в парламенті Болгарії.

"І як тільки у вересні він повернеться до своїх засідань, я вважаю, що це буде одним із пріоритетних завдань. І до кінця вересня – на початок жовтня ми вже будемо мати ратифікацію цієї угоди і, я думаю, що тоді може початися передача", — сказав Тодор Тагарев.

Нагадаємо, 17 серпня Болгарія приєдналася до декларації країн G7. Країна планує й надалі підтримувати Україну в боротьбі з окупантами.

1 серпня стало відомо, що США уклали угоди з Болгарією та Південною Кореєю щодо постачання Україні боєприпасів калібру 155-мм. Тоді як США планують наростити виробництво боєприпасів до 90 тисяч на місяць до 2025 року.