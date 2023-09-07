Третя атака за день: по Брянську вдарили невідомі БПЛА (відео)

За інформацією росЗМІ, один із дронів влучив у завод "Кремній-ЕЛ", який є одним із найбільших підприємств мікроелектроніки в Росії.

Увечері 7 вересня дрон атакував промисловий об'єкт у Брянську Російської Федерації. Російська влада звинуватила в цьому Україну. Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram.

"Українськими терористами за допомогою БПЛА здійснено атаку на промисловий об'єкт міста Брянська", — сказав Олександр Богомаз.

Він зазначив, що в результаті атаки загорілася адміністративна будівля. Постраждалих немає.

Зі слів Богомаза, сили ППО збили безпілотник біля Вигоницького району Брянської області.

У пресслужбі Міністерства оборони РФ у Telegram заявили, що над Брянською областю російською системою протиповітряної оборони було перехоплено два безпілотних літальних апарати (БПЛА), один із них нібито знищили в повітрі.

"Увечері 7 вересня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йшлося в повідомленні.

У російському виданні Mash розповіли, що за їхньою інформацією, дрон атакував завод "Кремній-ЕЛ", який є одним із найбільших підприємств мікроелектроніки в Росії.

БПЛА атакували Брянську область 7 вересня: що відомо

Вранці 7 вересня безпілотники атакували Брянську область. У Міноборони РФ заявили про дві атаки — о 6:30 та о 7:00 за московським часом. За повідомленням російського відомства, дрони були збиті. Падіння уламків одного з безпілотників пошкодило скління будівлі залізничного вокзалу Брянськ I, привокзальну площу та декілька автомобілів.

Російське видання заявило, що безпілотник, яким атакували Брянськ, був виготовлений із недорогих деталей, які можна замовити в інтернеті. Журналісти росЗМІ стверджують, що блок управління Savox, знайдений на місці падіння дрона, можна використовувати в іграшкових перегонових машинах і літаках, аби ті різкіше маневрували.

Нагадаємо, 6 вересня росЗМІ повідомляли, що в Брянській області пенсіонер знайшов на вулиці дрон із вибухівкою, який впав. Він забрав його додому для того, щоб розпиляти на різні садові аксесуари. Проте пристрій віддали російським саперам, які підірвали його в полі.