Можна купити на Aliexpress: росіяни вивчили уламки дрона, який атакував Брянськ (фото)

За даними медіа, безпілотник, який пошкодив Брянський залізничний вокзал, було створено з доступних компонентів компанії Savox, які вільно можна знайти в продажу.

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Безпілотний літальний апарат, який атакував 7 вересня Брянськ у Росії, був виготовлений із недорогих деталей, які можна замовити в інтернеті. Про це пише російське медіа SHOT.

Український дрон, як стверджують журналісти росЗМІ, був створений з компонентів за кілька тисяч рублів. Таких висновків редакція дійшла, оглянувши блок управління Savox, знайдений на місці падіння дрона, який збили російські сили ППО.

"Подібний блок може використовуватися в іграшкових перегонових машинах і літаках для того, щоб вони могли різкіше маневрувати, входити в повороти і йти від перешкод", — йдеться в повідомленні.

Уламки безпілотника впали біля будівлі вокзалу в Брянську Фото: Телеканал 360

Що відомо про виробника деталей

Тайванська компанія SAVOX розробляє і виробляє високоякісні сервоприводи, безколекторні двигуни і регулятори для хобі та промисловості. Спеціалізується на виробництві ключових компонентів для радіокерованих автомобілів, вертольотів, літаків, планерів, а також для мультироторних моделей (квадрокоптерів, гексакоптерів). Продукція бренду характеризується чудовою якістю, завдяки використанню сучасних матеріалів і відрізняється широким ціновим діапазоном.

Зазначимо, що саме ця компанія в листопаді 2007 року представила перший у світі 12-бітний цифровий сервопривід. Сам виробник говорить про те, що у своїх сервоприводах (до яких входять, зокрема, і блоки управління) застосовує інноваційну технологію комбінування металевого редуктора і 12-бітного дозволу. Вони вирізняються високою швидкістю роботи та низьким енергоспоживанням. Крім того, сервоприводи мають малу вагу, що особливо актуально у випадку з авіамоделями.

Купити продукцію цієї компанії в Україні можна за ціною від 435 до 4900 гривень.

На місці сьогоднішнього падіння БПЛА в Брянську знайшли блок управління Savox Фото: Shot На місці сьогоднішнього падіння БПЛА в Брянську знайшли блок управління Savox Фото: Shot

Безпілотники вдарили по Росії: якої шкоди вони завдали

Попри те, що росЗМІ поширюють серед читачів інформацію про те, що дрони, які атакували РФ, були створені з "деталей з Aliexpress", безпілотники встигли завдати в кількох регіонах відчутної шкоди.

У ніч на 7 вересня дрон збили в Брянську. Унаслідок падіння уламків літального апарата було частково пошкоджено скління будівлі залізничного вокзалу Брянськ I, привокзальну площу та кілька автомобілів.

У Ростові-на-Дону неподалік штабу Південного військового округу кружляв дрон, який збили сили ППО. Однак результатом падіння безпілотника стала масштабна пожежа на вулиці Пушкінській. Крім того, пошкоджень зазнали кілька будівель (у них вибиті вікна) та легкові автомобілі. Легкі травми (рвані рани ніг) отримав і місцевий житель, який відмовився від госпіталізації. Другий БПЛА впав за містом у західній частині Ростова.

Ще один безпілотник, який, імовірно, летів атакувати Москву, був збитий у підмосковному Раменському. Через це вибуховою хвилею в житловому будинку на Десантній вулиці вибило вікна на кількох поверхах.

Нагадаємо, в ніч на 6 вересня вибухи прогриміли у двох областях Росії: регіони атакували безпілотники. У російському оборонному відомстві відзвітували про нібито знищення безпілотників у Брянській і Бєлгородській областях. В атаці традиційно звинуватили Україну.

Ми також повідомляли, що 5 вересня Москва зазнала атаки дронів. За даними Міноборони РФ, у Московській, Тверській і Калузькій областях було збито дрони, які рухалися в напрямку російської столиці.