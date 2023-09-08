До кінця 2023 року: ISW прогнозує оперативні успіхи ЗСУ на Запоріжжі (карти)

Представник розвідки Міноборони США Трент Мол оцінив ймовірність вдалого контрнаступу на рівні 40-50%. Також вказав, що на успіх впливатимуть кількість снарядів у ЗСУ та осіння погода.

У аналітичному звіті Інституту вивчення війни вказано, що ЗСУ здатні здолати лінію оборони ЗС РФ у Запорізькій області, та пояснюється, як це стане можливим. З цим погоджується Державний секретар США Ентоні Блінкен. Американський чиновник під час візиту в Україну підтвердив, що Сили оборони мають успіхи в контрнаступальній операції на півдні. Тим часом на сайті ISW обґрунтовуються позитивні перспективи прориву.

Інститут звернувся до оцінок представника Міноборони США та українського військового оглядача. Вони засвідчують вдале просування на півдні та оцінюють можливість наступних оперативних успіхів.

Директор з аналізу Розвідувального управління Міністерства оборони США Трент Мол заявив, що ЗСУ наразі перебувають у боях за другу лінію оборони ЗС РФ. "Їхній прорив на тому другому захисному поясі… насправді досить значний", — впевнений він.

Оскільки вдалось подолати перші рубежі росіян, то перспективи — позитивні.

Також Мол пояснив, які ризики існують на цьому етапі — це дефіцит артилерійських снарядів та погіршення погоди. Втім підсумував, що є "реалістична можливість" подолання останніх серйозних фортифікацій росіян у Запорізькій області. Назвав також ймовірність такого прориву — 40-50%.

"Обмежені боєприпаси та погіршення погоди зроблять це "дуже складним", — попередив представник американської розвідки.

Аналітики ISW уточнили, що ідеться про ділянку фронті між Роботиним та Вербовим по дорозі на Токмак. Зокрема стверджують, що легку піхоту Сил оборони помічено біля фортифікацій між Солодкою Балкою та Вербовим. Зазначимо, на карті, створеній аналітиками, також помітно незначне просування на західній частині південного фронту у районі Кам'янського. Попереду Кам'янського — Василівка і роздоріжжя на Мелітополь та Енергодар.

Cитуація на Запорізькому напрямку станом на 8 вересня 2023 року Фото: ISW

Тим часом колишній боєць батальйону "Айдар" Євген Дикий уточнив, які саме укріплення росіян чекають ЗСУ попереду. Він погодився, що зараз вони дістались до менш потужних замінованих полів, які подолали раніше. Попереду — "третя лінія", яка складається з "командних пунктів, пунктів зв’язку та складів". Подолати її буде легше, тому що призначення цієї лінії було постачання перших двох.

З Диким не згоден Трент Мол: запевняє, що на третій лінії є досить сил ЗС РФ, щоб опиратись просуванню ЗСУ. Щоб пробитись, потрібно буде докласти зусиль, але натомість прорив стане "вирішальним".

Контрнаступ ЗСУ: деталі

У крайньому звіті Генштабу ЗСУ вказано, що Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Підтверджують, що є успіхи на південь від Роботиного. Також ідеться про певні успіхи на південній ділянці Бахмутського напрямку: бійці витіснили окупантів з позицій та укріплюються на нових рубежах.

Бахмутський напрямок станом на 8 вересня 2023 року Фото: ISW

Нагадуємо, в ніч на 8 вересня ЗС РФ запустили по Україні кілька хвиль дронів-камікадзе Shahed-136. Дрони прямували на Одещину з моря та суші: місцева влада підтвердила роботу ППО. Під час однієї з попередніх атак вибухнуло на території Румунії: місцева влада оголосила, що переселить місцевих жителів у більш безпечне місце.