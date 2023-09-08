Щоб не тягнули жалюгідне існування: ЦРУ запрошує росіян на службу (відео)

Розвідувальне управління підготувало секретні канали зв'язку, якими можуть безпечно скористатись росіяни. Агенти гарантують, що вислухають кожного, хто звернеться до відомства.

Громадяни РФ мають можливість передати корисну інформацію ЦРУ. Для цього створено кілька каналів безпечного зв'язку, які гарантують конфіденційність. Раніше ЗМІ повідомляли, що надання Україні військової допомоги курує саме цей підрозділ. Стверджували також, що працівники спецслужби перебувають на території країни і стежать, щоб війна "не вийшла з-під контролю". Тим часом у спеціальному відео на Youtube розміщено звернення до росіян, яким набридло бути "брехунами".

У відео показано життя пересічного працівника деякого силового чи військового відомства РФ. Цей працівник трудиться цілий робочий день: видно, начебто він вводить якусь інформацію. Потім прямує додому через засніжену Московщину, підіймається сходами до звичайної багатоповерхівки.

Голос за кадром озвучує думки, які начебто має цей умовний росіянин. Він сумує, що доводиться брехати на робочому місці. Йому неприємно, що він лишається чесним, тим часом як кар'єру будують брехуни.

"Я всім твердив, що спотворювати правду у звітах, це безсовісно, але по службі просувалися саме ті, хто це робив", — стверджує герой відео.

Також лунає думка, що росіянин "тягне жалюгідне існування" і навчився брехати лише самому собі. Він начебто готовий розповісти правду, але відчуває безсилля.

Коли думки росіянин затихають, з'являється мовчазне звернення ЦРУ. Вказується, що ЦРУ готове вислухати громадян РФ, яким є що розповісти. Також пояснюють, яким чином можна сконтактувати з американськими спецслужбами. Зокрема, для цього використовують таємний Tor-сайт.

Війна РФ в Україні: деталі

Зазначимо, працівник Міністерства оборони США Трент Мол заявив, що прогнозує успішний контрнаступ ЗСУ на півдні до кінця 2023 року. Він визнає, що на третій лінії оборони росіяни тримають підрозділи для протидії українським воїнам. Однак впевнений, що шанси на перемогу є — 40-50%.

Між тим голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів про спецоперацію, завдяки якій з РФ прилетів новісінький вертоліт Мі-8 разом з пілотом. Пілот Максим Кузьмінов пізніше пояснив, як все відбувалось: тривало довго і через повністю безпечні канали зв'язку.

Нагадуємо, 7 вересня ГУР МОУ відзначала День воєнної розвідки. Кирило Буданов на честь цього дня загадав бажання та задув свічку на святковому торті. 1 вересня розвідник заявив, що війну потрібно перенести на територію РФ. При цьому зазначив, що Україна діятиме не такими методами, як діє Кремль.