"Ініціатива на боці ЗСУ": Україна переграла ЗС РФ у контрбатарейній боротьбі, — Братчук

Українські захисники за кожен метр просування платять дуже високу ціну. Росіяни при цьому хочуть створити нові підрозділи військ, щоб спробувати повернути втрачені позиції.

Бійці Збройних сил України змогли переграти російських окупантів у контрбатарейній боротьбі, що дає їм змогу займати нові вершини на фронті. Про це заявив голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук у коментарі Freedom 8 вересня.

За його словами, в українських військових, які озброєні сучасною західною зброєю, є велика мотивація під час контрнаступу — звільнення рідної землі. Це прагнення дає змогу досягати їм нових успіхів.

Усе те, за чим можна спостерігати сьогодні на полі бою, є результатом величезних зусиль, як зазначив Сергій Братчук.

"Сьогодні йдуть дійсно дуже важкі бої на всіх напрямках. І там, де є оборонні дії, на Куп'янсько-Лиманському напрямку, і там, де є просування вперед — на Бердянському, Мелітопольському напрямку. Скрізь українським бійцям важко", — йдеться в повідомленні.

Окремо голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації наголосив, що російська армія складається не лише з непрофесійних громадян, які були мобілізовані. Там також є підрозділи з бойовим досвідом, які здатні демонструвати певні успіхи. Це значно ускладнює роботу українських захисників, але Сили оборони продовжують просуватися вперед.

ЗСУ використовують особливу тактику, яка дозволила їм переграти супротивників у контрбатарейній боротьбі. Знищення ворожої артилерії та ППО дає Україні перевагу і нові можливості.

"Упор на знищення саме артилерійських систем, систем протиповітряної оборони ворога, які діють на полі бою, призводить до того, що є ось ці просування ЗСУ вперед, про які ми говоримо. Робота дуже важка. Ми платимо високу ціну за наше просування. Сьогодні стратегічна ініціатива, звичайно, на боці Збройних сил України. Проте ворог намагається виводити резерви, створив для цього 25-ту резервну армію так звану", — продовжив Сергій Братчук.

Нагадаємо, 8 вересня повідомлялося, що в Пентагоні оцінили контрнаступ ЗСУ. За інформацією Міноборони США, українська сторона ефективно використовує касетні боєприпаси, які раніше увійшли в один із пакетів допомоги. Загалом американці назвали боротьбу України ефективною.