"Українці неймовірно ефективні": у Пентагоні оцінили контрнаступ ЗСУ (відео)

В американському оборонному відомстві зазначили, що українці ефективно використовують касетні боєприпаси, отримані від США.

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Сили оборони України діють ефективно на полі бою і вже досягли певних успіхів у контрнаступі. Про це сказала заступник представника Міноборони США Сабріна Сінгх на брифінгу 7 вересня.

На запитання про те, чи справді РФ збирає війська під Куп'янськом і Харківською областю, щоб почати наступ, спікерка відповіла, що дозволила б українцям самим розповісти про те, що відбувається на полі бою.

"Українці неймовірно ефективні на полі бою. Ми бачимо деякий прогрес, уже досягнутий у їхньому контрнаступі", — сказала Сінгх.

Спікерка закцентувала на тому, що США оголосили про нову військову допомогу Україні. Вона підкреслила, що це вже 46-й пакет.

"Зараз ми зосереджені на тому, щоб в України було все, що їй потрібно на полі бою, і це надання допомоги в галузі безпеки, коли ми можемо і в максимальному обсязі", — сказала представниця Пентагону.

В американському оборонному відомстві також високо оцінили ефективність використання українцями касетних боєприпасів.

"Ми вважаємо, що вони використовують їх ефективно і відповідально", — підсумувала Сабріна Сінгх.

Брифінг Сабріни Сінг 7 вересня

Нагадаємо, 6 вересня директор з аналізу Агентства військової розвідки США Трент Мол заявив, що після трьох місяців повільного прогресу контрнаступ України набирає обертів. Він також оцінив імовірність прориву ЗСУ до кінця року.

У звіті Інституту вивчення війни від 7 вересня йдеться, що Збройні сили України продовжують контрнаступ на різних напрямках, попри спроби росіян атакувати у відповідь. За словами аналітиків, оборона противника в Запорізькій області продовжує "сипатися".