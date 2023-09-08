Польські танки Abrams і K2 можуть захистити ізраїльским комплексом Trophy

Trophy — це комплекс активного захисту, який має знищувати ворожі ПТУР на підльоті до танку чи іншої бронетехніки.

Під час оборонної виставки MSPO ізраїльська компанія Rafael показала комплекс активного захисту Trophy на польських танках K2 і Abrams M1A2. Про це повідомляє польський портал Defence 24.

У Польщі продемонстрували можливість захисту танків K2 виробництво Південної Кореї та Abrams M1A2 американського виробництва комплексом активного захисту Trophy. Це система. яка покликана додатково захисти танк від засобів ураження, наприклад, ПТУРів. КАЗ має виявляти цілі навколо танка та знищувати їх на підльоті спеціальними зарядами.

Trophy є однією з найрозповсюдженіших систем для бронетехніки у світі. Найбільшим користувачем є Армія оборони Ізраїлю, яка експлуатує комплекс із 2010 року на танках Merkava Mk4 та 3, а також на БМП Namer. Проте Trophy може не тільки уражати цілі, але й передавати в систему керування вогнем танка чи боєм про джерело, звідки походить загроза. Це дозволяє швидко її виявляти й ліквідувати.

На виставці озброєнь показали варіант захисту для польських K2 та M1A2 Abrams. Південна Корея має власну розробку, яка має скоро надійти для власної армії. Rafael постійно модернізує Trophy, тому зараз він має тепловий датчик, міліметровий радар і відкриту архітектуру. Остання дозволяє інтегрувати КАЗ у різні системи управління вогнем і на різні бойові платформи.

Нагадаємо, 23 червня Ізраїль представив БТР нового покоління Namer 1500 із комплексом активного захисту Trophy APS.

5 вересня Польща підписала контракт на виробництво 45 ЗРК Narew, яка захищатиме обʼєкти в радіусі 40 км.