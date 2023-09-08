Паспортні дані українців в окупації з "виборів" передають одразу у "військкомати", — ЦНС

За інформацією українського підпілля, противник готується до мобілізації на тимчасово захоплених територіях південних областей України. Це одна з причин проведення "голосування".

На так званих "виборах", які найближчими кількома днями відбуватимуться на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України, російські загарбники почали збирати дані чоловіків для "військкоматів". Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС) 8 вересня.

За інформацією українського підпілля, противник планує використати "вибори" на захоплених територіях у своїх цілях. Зокрема це фіксується в Запорізькій області, де дані "виборців" призовного віку почали записувати окремо.

"Противник готується до мобілізації на тимчасово окупованих територіях півдня і вже створив мережу "військкоматів" на захоплених землях Запоріжжя, але ця репресивна структура не має даних. Відтак, ворог використовує "вибори", щоб набрати інформацію про чоловіче населення регіону", — йдеться в повідомленні.

Розпочався основний етап "голосування" сьогодні, 8 вересня і триватиме він два дні — до 10 числа. Чоловіче населення, яке все ж таки вирішило з тих чи інших причин з'явитися на "виборчі дільниці", своїм "голосом" роблять дві речі одразу.

По-перше, підтримують так званих "кандидатів", а по-друге, одразу реєструються в російських "військкоматах", яким пізніше фейкові "виборчі комісії" передадуть усі паспортні дані.

"Зауважимо, що мобілізація мешканців захоплених земель є порушенням міжнародного гуманітарного права і винні в цьому злочині особи нестимуть відповідальність", — підсумували в ЦНС.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, що окупанти планують організувати на тимчасово окупованій території Луганської області проведення мобілізації до Збройних сил Російської Федерації. Фейкові "вибори" потрібні для того, щоб ворог зміг оновити списки та мобілізувати до російської армії нових людей.