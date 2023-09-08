"Гори – їхня стихія": бійці 128-ї бригади пройшли випробування, щоб отримати берети (фото)

Військові пройшли смугу перешкод прямо в екіпіруванні, щоб мати право називатись гірськими штурмовиками.

Бійці 128-ї гірсько-штурмової Закарпатської бригади налагодили майданчик для випробування військових. Про це повідомляє пресслужба військовослужбовців у фейсбуці.

Недалеко від зони бойових дій українські військові зробили тренувальну смугу перешкод. Бійці її мають подолати, щоб отримати право взяти берет й називатись гірським штурмовиком.

"128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада запускає нову тренувальну смугу перешкод для своїх бійців. Це справжня гірська смуга, облаштована в зоні бойових дій, яка вимагає спеціальної альпіністської підготовки й тривалого тренування", — зазначили в бригаді.

Бійці проходили смугу перешкод у повному екіпіруванні

Також проходження смуги перешкод відбувається в повній бойовій екіпіровці й в обмежений час. Проходження випробувань в українській армії мають окремі бригади чи підрозділи. Зокрема вже кілька років існує традиція проходження смуги перешкод для отримання берета морського піхотинця.

Нагадаємо, 3 серпня сапери 128-ї бригади тероборони показали випробування спеціальних черевиків, які мають захищати ноги від травм при підриві на міні.

19 червня бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади показали звільнення Пʼятихаток в Запорізькій області.