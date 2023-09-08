На окупованій Херсонщині "кадирівці" ховаються в дитсадках, — Братчук

Дитячий садок розташований в центрі населеного пункту біля сільради, школи та центру надання адміністративних послуг, де щодня спостерігається велике скупчення людей.

На тимчасово окупованій території Херсонської області "кадирівці" знайшли сховок у будівлях дошкільних закладів Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За його інформацією, близько сотні "кадирівців" переховуються у дитсадку.

"Окупанти були помічені в будівлі дитячого садка "Барвінок" у селі Виноградове. Там вони здебільшого перебувають у нічний час доби. Таким чином рашисти наражають на небезпеку мирних жителів", — йдеться у повідомленні.

Як інформує "evocation.info", дитячий садок розташований в центрі населеного пункту біля сільради, школи та центру надання адміністративних послуг, де щодня спостерігається велике скупчення людей.

Таким чином окупанти піддають небезпеці мирних жителів.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку "кадирівці" кинули на призволяще російських вояків. Вони мали висунутися їм на підмогу, але не доїхали, через що ЗСУ перебили росіян.

Раніше повідомлялося, що чеченські бійці захопили позицію "кадирівців" на Запоріжжі. Бійці підрозділу "Група Махно" батальйону ім. шейха Мансура вибили ЗС РФ із позиції в районі Новопрокопівка — Вербове.