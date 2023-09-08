Навчились на помилках: РФ планує сповільнити наступ ЗСУ, – WP

Окупанти місяцями окопувались, щоб на якомога довше затримати наступ ЗСУ. Вони сподіваються, що західний ентузіазм щезне, тому готові до великих втрат.

Через три місяці контрнаступу Росія змогли частково утримати свої позиції завдяки досвіду минулих помилок. Про це повідомляє Washington Post.

Росія відновила знищені підрозділи й вивела на фронт нові підрозділи. Також від великих атак ЗС РФ перейшли до оборони на сильно укріплених ліній фронту. Попри значні втрати, Москва готова довго окопатися й чекати, поки на Заході не зменшуватиметься рішучість.

Автор вважає, що відносно добре впорядкована оборона знаменує повернення до давньої російської військової доктрини. У той самий час українські війська мають обмежені успіхи у спробі розрізати війська РФ й позбавити їх так званого сухопутного коридору з окупованим Кримом.

Дії російської армії на Купʼянському напрямку є частиною оборонної стратегії. Крок, щоб не дати ЗСУ повністю зосередитись на півдні.

Кароліна Хірд, аналітикиня в Інституті вивчення війни з РФ каже, що Південний військовий округ РФ зміг взяти на себе основну відповідальність за оборону окупованого півдня України. На початку повномасштабного вторгнення основні його сили були у резерві, а зараз вони в боях. Перед тим вони місяцями окопувалися.

Відвойовані окопи російських окупантів

Під поверненням до доктрини мається на увазі той факт, що окупаційні війська на Запоріжжі за рік не досягли жодного успіху. Натомість вони будували й будували багаторівневі укріплення. Цей підхід зосереджується на підготовці до оборонних операцій через страх перед нападом із Заходу.

"Підготовка такого роду оборонних позицій — це те, що командири розуміють і про що вбивали собі в голову ще з часів курсантства", — сказала росіянка Дара Масікот військова аналітикиня американського мозкового центру Rand Corp.

Акцент в цьому робиться на мінуванні. Також РФ наростила артилерійські підрозділи, які можуть ідентифікувати цілі та атакувати їх за хвилини, стверджують автори.

Проте є й ознаки браку ресурсів у РФ. Джеймс Ренд з приватної розвідувальної компанії Janes каже, що РФ може влаштовувати атаки на рівні взводу: 3 танки та кілька десятків солдатів. Така стратегія хоч й обґрунтована, але може свідчити про дефіцит ресурсів.

"Їм дуже не вистачає броньованих машин, які можна розгорнути", — сказав Ренд.

Також після подій з ПВК "Вагнер" досі помітна плутанина в російському командуванні. Також Росія може бути готовою до того, що цілі підрозділи втрачатимуть боєздатність заради того, щоб Захід втратив ентузіазм й перестав підтримувати Україну.

Нагадаємо, 8 вересня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав кадри звільнення Балаклії від ЗС РФ рік тому.

Також Зеленський заявив, що Путін причетний до смерті Євгена Пригожина. Після події в окупантів впав моральний дух.